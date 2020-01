FBI ønsker å avhøre prins Andrew om hans forhold til den amerikanske finansmannen Jeffrey Epstein. Det er The New York Times som melder dette.

Epstein ble pågrepet i juli i fjor og tiltalt for å ha kjøpt seksuelle tjenester av mindreårige i New York og Florida. Da var han allerede dømt en gang tidligere, i 2008, for å ha kjøpt seksuelle tjenester av en 14 år gammel jente.

I august i fjor ble Epstein funnet død på cellen, etter at han skal ha tatt sitt eget liv.

New York State Sex Offender Regi

Andrew nekter

En amerikansk kvinne har stått fram og hevdet at Epstein betalte henne for å ha sex med prins Andrew da hun var 17 år. Det har prins Andrew avvist, blant annet i et mye omtalt BBC-intervju i desember. Det melder NTB.

Den amerikanske statsadvokaten Geoffrey Berman uttalte mandag at de hadde kontaktet prins Andrew og hans advokater for et avhør.

– Hittil har prins Andrew ikke vist vilje til å samarbeide, sier han.

Etterforsker flere maktpersoner

Det pågår en etterforskning for å kartlegge personer som kan ha sarabeidet med Epstein.

– Epstein kan ikke ha handlet slik han gjorde uten å ha fått hjelp av andre, og jeg kan forsikre at etterforskningen gjør fremskritt, uttalte Berman.

Prins Andrew trakk seg i fjor fra alle kongelige plikter.

Virginia Roberts Giuffre, som har forklart at hun ble misbrukt av Epstein, har ifølge AP forklart at hun møtte Epstein i 2000. Hun hevder at Epstein tok henne med rundt i verden og presset henne til å ha sex med flere eldre menn, deriblant prins Andrew. Hun skal også ha forklart at hun ble utsatt for det samme av blant andre to amerikanske politikere, en kjent akademiker og en advokat som i dag er engasjert som en del av teamet som sørger for president Trumps forsvar i rettsprosessen.