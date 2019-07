Sør-Korea: – Russland har beklaget krenking av luftrom

Russland har beklaget krenking av sørkoreansk luftrom og sagt at hendelsen trolig skyldtes en teknisk feil, hevder myndighetene i Sør-Korea.

Yoon Do-han, talsmann for Sør-Koreas president, fortalte onsdag om en meddelelse som sørkoreanerne angivelig fikk fra en representant for det russiske forsvaret dagen før.

– Russland sa at deres forsvarsdepartement umiddelbart vil igangsette en gransking og ta nødvendige skritt, sa Yoon, ifølge nyhetsbyrået Yonhap.

Sør-Korea mener et russisk overvåkingsfly krenket sørkoreansk luftrom over en omstridt øygruppe i Japanhavet tirsdag. Dette skal ha skjedd da overvåkingsflyet og to russiske bombefly deltok i en felles patrulje med to kinesiske fly for første gang i dette området.

Russland på sin side nekter for at de har beklaget hendelsen, skriver Reuters, som henviser til det russiske nyhetsbyrået Interfax.

– Den russiske siden har ikke kommet med en offisiell beklagelse, sier den russiske ambassaden i Seoul i en uttalelse. De mener Sør-Koreas gjengivelse av saken har en rekke unøyaktigheter.

– Avfyrte varselskudd

Forsvaret i Sør-Korea har opplyst at de sendte opp kampfly som avfyrte flere hundre varselskudd mot det russiske overvåkingsflyet.

Partene har imidlertid kommet med motstridende opplysninger om hendelsen. Russland og Kina mener de var i sin fulle rett da de fløy over Liancourt-øyene, som Sør-Korea kaller Dokdo. Den sørkoreanske kystvakten er stasjonert på øyene, men ellers er de ubebodd.

Over øyene har Sør-Korea etablert en såkalt identifikasjons-sone. Men dette er ikke det samme som territorielt luftrom, påpeker Kinas forsvarsdepartement.

En talsmann for departementet avviser at de kinesiske og russiske flyene tok seg inn i andre lands luftrom.

Lee Jong-chul, AP / NTB scanpix

Russland avviser

Det russiske forsvaret har også benektet at det ble avfyrt varselskudd fra de sørkoreanske kampflyene som ble sendt opp for å møte de russiske og kinesiske flyene.

– Hadde de russiske pilotene identifisert en slik trussel, ville de umiddelbart ha kommet med en passende respons, sa generalløytnant Sergej Kobylasj tirsdag, ifølge russiske nyhetsbyråer.

Også Japan gjør krav på den omstridte øygruppa. Japanske myndigheter har protestert mot at sørkoreanske kampfly avfyrte varselskudd i det Japan anser som japansk luftrom.