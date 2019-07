Saken oppdateres.

På dagen ett år etter at hun ble utvist til Tyrkia innvilger UDI oppholdstillatelse til Gulizar Tasdemir.

Tasdemir kom til Norge som politisk flyktning i august 2015. Hun hadde da med seg dokumenter på at hun har vært medlem og aktiv i den kurdiske organisasjonen PKK. Norske myndigheter trodde ikke på hennes forklaring, og 4.juli 2018 ble hun besluttet kastet ut av Norge.

Tyrkiske myndigheter satt med andre opplysninger. Hun ble umiddelbart pågrepet etter at hun landet i Tyrkia og har nå sittet fengslet i ett år i påvente av å få opp saken sin for tyrkiske domstoler.

Fakta: PKK Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) har lenge drevet geriljakrig mot den tyrkiske staten. PKK ble opprettet i 1978 og kjemper for kurdernes frigjøring. Tyrkias allierte, som EU og USA, har ført opp PKK i sine lister over terrororganisasjoner. FN og mektige land som Kina og Russland har ikke ført opp PKK på sine terrorlister. KILDE: FN-sambandet

UDI erkjenner feil

UDI erkjenner i det nye vedtaket at det opprinnelige vedtaket inneholdt feil.

Vi har i vurderingen lagt vekt på at opplysningene i verifiseringsrapporten (...) inneholdt feilaktige opplysninger om deg og din situasjon noe som medførte at vårt vedtak (...) derfor ble fattet på feil faktisk grunnlag.

Vi viser til at det fremgikk av verifiseringsrapporten at du ikke var etterlyst i Tyrkia, noe som senere verifiseringsrapporter og de etterfølgende hendelsene etter uttransporten har vist at ikke var riktig, står det i det nye vedtaket som innvilger Tasdemir beskyttelse i Norge.

Hennes norske advokat Jan Birkeland er kritisk til utlendingsmyndighetenes tiltak.

– Dette er den største tabben utlendingsmyndighetene noen gang har gjort, sier Birkeland til Aftenposten.

– De har sendt en dame tilbake til et land hvor hun risikerer 15 år i fengsel. Det bryter med en av de grunnleggende bestemmelsene i flyktningekonvensjonen som forbyr stater å sende en flyktning tilbake til et land der de risikerer straffeforfølgelse, sier Birkeland.

Aftenposten har vært i kontakt med UDI som viser til taushetsplikten og sier de foreløpig ikke kan kommentere Tasdemirs sak uten hennes samtykke.