Rapport: Jordens ressurser for i år er brukt opp

Jordas overforbruksdag som den kalles, eller Earth Overshoot Day, har blitt flyttet med over to måneder de siste 20 årene, og i år kommer den tidligere enn noen gang, ifølge en rapport fra organisasjonen Global Footprint Network.

– Det at overforbruksdagen lander på 29. juli betyr at menneskeheten på nåværende tidspunkt bruker naturen 1,75 ganger fortere enn det planetens økosystem klarer å regenerere, sier organisasjonen i en uttalelse.

I 1993 landet dagen på 21. oktober og i 2003 kom den på 22. september. I fjor var datoen 1. august, ifølge Verdens Naturfond (WWF).

Chiles miljøminister Carolina Schmidt og sjef for årets klimakonferanse som skal holdes i Santiago, sier at en viktig årsak til at datoen kommer tidligere og tidligere hvert år er økende CO2-utslipp. Hun sier betydningen av å handle mer miljøvennlig blir stadig tydeligere.

Året 1970 var første gang hvor bruken av naturressurser var større enn den årlige gjenopprettelsen, ifølge WWF.