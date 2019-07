Norge vurderer en forespørsel fra Storbritannia om vi skal delta i en flernasjonal militær eskortetjeneste for sivile skip i Persiabukta. Til VG sier Høyres Hårek Elvenes at Norge bør stille seg positiv til forespørselen.

– Som en betydelig skipsfartsnasjon bør Norge stille seg positiv til tiltak som kan sikre fri seiling inn og ut av området. En blokade av oljetransporten vil true verdensøkonomien. Dersom våre nærmeste allierte bestemmer seg for å gjøre noe sammen bør Norge etter min mening vurdere å delta, sier Elvenes.

Sjøforsvaret forbereder

Flere andre land er også spurt om å delta og flere vurderer deltagelse. Bare Danmark har så langt sagt seg villige til å bidra.

Anniken Huitfeldt (Ap) er leder for Stortingets forsvars- og utenrikskomité. Hun sier til avisen at hun ikke har noe mer informasjon om det britiske fremstøtet enn det som er kommet frem i mediene. Hun frykter imidlertid at den pågående konflikten i Persiabukta kan utvikle seg til noe større.

Parallelt med politikernes vurderinger av forespørslene både fra USA og Storbritannia arbeider Sjøforsvaret med ulike alternativer for en mulig norsk bidrag, skriver Klassekampen. Kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret, kommandørkaptein Torill Herland, sier til avisen at det er regjeringen som bestemmer om og eventuelt hva Norge skal bidra med.

Krig på minutter

Den spente situasjonen mellom Iran på den ene siden og USA og Storbritannia på den andre kan fort utvikle seg, advarer sjøoffiser og lærer Tor Ivar Strømmen ved Sjøkrigsskolen i Bergen.

– Når man går inn i sånn operasjon, så må vi være forberedt på at det kan bli krig på få minutter. Det er ikke gitt at det fortsetter som en fredsoperasjon, selv om det begynner som en fredsoperasjon, sier Strømmen.