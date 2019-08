Moren til gjerningsmann i El Paso sier hun ringte politiet

Det sier familiens advokat Chris Ayres onsdag. Ifølge Dallas-advokaten skal politiet ha blitt oppringt flere uker før massakren på Walmart i El Paso i Texas sist lørdag.

Ayres ønsker ikke å gi detaljer til nyhetsbyrået AP utover å bekrefte at moren til Patrick Crusius ringte politiet i forstaden Allen i Dallas, der han bodde. Til CNN har Ayres og kollega R. Jack Ayres forklart at moren til Crusius ringte politiet for å spørre dem om en AK-rifle sønnen hadde.

Ifølge advokatene skal moren kun ha vært ute etter informasjon og ikke ha ringt fordi hun trodde sønnen utgjorde en trussel mot noen. Moren skal heller ikke ha oppgitt navnet sitt eller ha navngitt sønnen i samtalen.

Politibetjent Jon Felty i Allen-politiet sier han ikke kjenner til samtaler og at det ikke er registrert noen slik samtale.