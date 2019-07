EUs innenriksministre diskuterer midlertidig migrantavtale

Ministrene vil i møtet diskutere et forslag fra flere land om å ta imot migranter som blir reddet opp av Middelhavet av redningsbåter, fram til oktober.

Målet er å sikre «en mer forutsigbar og effektiv ilandstigning for migranter reddet opp av Middelhavet av private redningsskip», heter det i et utkast.

I forslaget til avtalen står det blant annet at landene skal sikre at de som søker om internasjonal beskyttelse, blir flyttet til EU-territorium så fort som mulig. Landene bak forslaget ber også land utenfor EU om å slutte seg til avtalen.

Minst seks av de 28 EU-landene, blant dem Frankrike og Tyskland, støtter forslaget, ifølge nyhetsbyrået AFP. Tysklands innenriksminister Horst Seehofer sier at han vil jobbe for å få til en midlertidig migrantavtale, men at han ikke vil gi inntrykk av at dette er «åpning av grensene».

Den siste tiden har en rekke redningsbåter i Middelhavet reddet opp mennesker fra sjøen, og mange er funnet utenfor Libyas kyst. Italia har satt ned foten og nektet å la redningsbåter legge til kai med migranter inntil en EU-avtale er på plass.

Foreløpig er støtten til forslaget til migrantavtale trolig ikke stor nok til å overtale Italia til igjen å la redningsbåter med migranter legge til havner i landet.