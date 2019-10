FILIPSTAD/SÄFFLE (Aftenposten): I løpet av en natt kunne det komme busser med 300–400 flyktninger. De trengte et sted å sove, tak over hodet og et nytt liv. Under migrantkrisen i 2015 var småbyen Filipstad i Värmland en av kommunene som på noen timers varsel åpnet sine hjerter, slik den tidligere statsminister Fredrik Reinfeldt hadde bedt dem.

Fire år etter er asylmottakene borte. Men alt er ikke som før. Hvordan har det gått?