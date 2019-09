– Jeg akter å utvide suvereniteten til alle bosetninger og bosetningsblokker, inkludert de stedene som er sikkerhetsmessig viktige og viktige for den israelske arven, sier Netanyahu i et intervju med hærens radiostasjon i Israel.

På spørsmål om dette også inkluderer noen hundre bosettere som har slått seg ned i sentrum av Hebron, en by der det bor rundt 220.000 palestinere, svarer den israelske statsministeren bekreftende.

– Selvsagt, sier Netanyahu.

Grønt lys fra Trump

Israel har tidligere annektert Øst-Jerusalem og de syriske Golanhøydene, til protester fra et samlet verdenssamfunn som fastholder at områdene ble ulovlig okkupert i 1967.

President Donald Trump er imidlertid av en annen oppfatning. Han har endret USAs offisielle syn og anerkjente i desember 2017 Jerusalem, inkludert Øst-Jerusalem, som Israels hovedstad.

I mars i år anerkjente Trump også Golanhøydene som israelsk territorium.

Da Netanyahu tidligere i måneden lovet å annektere Jordandalen på Vestbredden om han blir gjenvalgt, opplyste kilder i Det hvite hus at Trump ikke har noen innsigelser mot dette.

Protester

Verdenssamfunnet for øvrig mener at annektering av de okkuperte områdene vil undergrave enhver mulighet for en fredsavtale mellom Israel og palestinerne og umuliggjøre opprettelse av en levedyktig palestinsk stat.

Både FN og land som Norge har derfor uttrykt sterk bekymring.

– Et slikt scenario vil være fullstendig ødeleggende for mulighetene for å gjenoppta forhandlinger, for den regionale freden og selve essensen i tostatsløsningen, sa en talsmann for FNs generalsekretær António Guterres.

– En slik ensidig handling vil være folkerettslig ugyldig, slo statssekretær Audun Halvorsen (H) i Utenriksdepartementet fast overfor NRK.

Abbas møter Søreide

NTB har bedt utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) om en kommentar til Netanyahus siste utspill om bosetningene, men Utenriksdepartementet har foreløpig ikke besvart vår henvendelse.

Onsdag tar Søreide imot palestinernes president Mahmoud Abbas i Oslo, og ifølge departementet skal de to diskutere «tiltak som kan styrke mulighetene for en forhandlet tostatsløsning».

Abbas har imidlertid gjort det klart at Oslo-avtalen fra 1993 er død dersom Israel annekterer Jordandalen og de øvrige okkuperte områdene.

– Alle avtaler og de forpliktelser som er knyttet til disse, tar slutt dersom den israelske siden annekterer Jordandalen, den nordlige delen av Dødehavet og enhver annen del av de palestinske områdene som ble okkupert i 1967, sa han for få dager siden til det palestinske nyhetsbyrået WAFA.

Stemmesanking

Tirsdag er det nyvalg i Israel, og Netanyahus siste utspill er et åpenbart forsøk på å samle støtte blant høyrenasjonalistiske partier og velgere.

69-åringen kjemper ikke bare for sitt politiske liv, men også for sin frihet. Israels riksadvokat Avichai Mandelblit har konkludert med at Netanyahu bør tiltales for bestikkelse, bedrageri og økonomisk utroskap, men har satt saken på vent til over valget.

Netanyahus eneste håp er immunitet, noe høyrenasjonalistene kan være villige til å gi ham i bytte mot at han annekterer de okkuperte områdene. For dem er bosetningene bokstavelig talt hellige.

Dersom Netanyahu skulle tape valget, venter det ifølge israelske analytikere trolig en fengselsstraff.

Saken oppdateres.