Vaktsjef Henrik Brix ved politiet i København opplyser at det er kommet inn en bombetrussel på e-post til et firma.

– Vi tømmer bygningen for ansatte, så våre hunder kan undersøke lokalene, melder Danmarks Radio.

Firmaet er det norskeeide reklamebyrået & Co, som laget kampanjen for SAS om hva det betyr å være skandinavisk. Kampanjen ble møtt med sterk kritikk, og det har stormet i sosiale medier.

Dette er reklamefilmen som skapte rabalder i sosiale medier:

Sperrer gaten ved reklamebyrået

Administrerende direktør i reklamebyrået, Mikael Jørgensen bekrefter til Danmarks Radio at de mottatt en bombetrussel.

– Vi følger politiets instrukser og avventer situasjonen. Det er selvfølgelig supertrist for våre medarbeidere, sier Jørgensen.

Ifølge nyhetsbyrået Ritzau har politiet sperret av Adelgade i København, og at tre politibiler er på plass.

Forsvarets bomberyddegruppe EOD skal være på stedet sammen med flere ambulanser.

En reporter fra Danmarks Radio opplyser at folk i området er bedt om å holde seg innendørs.

Et treningssenter og et hostell i nabolaget er blitt evakuert.

Ólafur Steinar Rye Gestsson / Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix

SAS: – Utsatt for koordinert angrep

Politiet skal ha mottatt meldingen om trusler klokken 5 i natt, melder danske medier.

Den omstridte reklamevideoen fra SAS, som antydet at det ikke finnes noe «ekte skandinavisk» og at «alt er kopiert», satte sinnene i kok hos folk. Spesielt på sosiale medier lot ikke reaksjonene vente på seg da videoen ble sluppet tirsdag denne uken.

Reklamebyrået & Co la tirsdag ut melding i Linkedin om at de denne uken lanserte SAS-kampanjen «What is truly Scandinavian?»:

Ifølge den svenske avisen Aftonbladet, skal sinnet på nettet ha vært godt hjulpet av alternative medier, høyreradikale og det russiske nyhetsbyrået Sputnik, som avisen omtaler som en «propagandakjempe».

Kommentarfeltene på Facebook og Youtube gikk varme med kritikk, skrev Aftenposten onsdag.

Onsdag sa SAS at de mente mønsteret og antallet reaksjoner ved reklamefilmen gjør at det er grunn til å mistenke et koordinert angrep på kampanjen.