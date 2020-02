Trusler mot reklamebyrå som laget SAS-reklame

Saken oppdateres

Vaktsjef Henrik Brix ved politiet i København bekrefter at et firma har mottatt trusler, men vil ikke si hva det dreier seg om, melder Berlingske.

Politiet er til stede ved reklamebyrået &Co som laget kampanjen for SAS om hva det betyr å være skandinavisk. Kampanjen ble møtt med sterk kritikk, og det har stormet i sosiale medier.

Ifølge Ritzau har politiet sperret av Adelgade i København, og at tre politibiler er på plass.

Dette er reklamefilmen som skapte rabalder i sosiale medier:

Politiet skal ha mottatt meldingen om trusler klokken 5 i natt, melder danske medier.

Den omstridte reklamevideoen fra SAS, som antydet at det ikke finnes noe «ekte skandinavisk» og at «alt er kopiert», satte sinnene i kok hos folk. Spesielt på sosiale medier lot ikke reaksjonene vente på seg da videoen ble sluppet tirsdag denne uken.

Ifølge den svenske avisen Aftonbladet, skal sinnet på nettet ha vært godt hjulpet av alternative medier, høyreradikale og det russiske nyhetsbyrået Sputnik, som avisen omtaler som en «propagandakjempe».

SAS trakk tilbake reklamevideoen allerede onsdag på grunn av de sterke reaksjonene. Likevel ligger den fortsatt ute flere steder på nettet.

Kommentarfeltene på Facebook og Youtube gikk varme med kritikk, skrev Aftenposten onsdag.

Onsdag sa SAS at de mente mønsteret og antallet reaksjoner ved reklamefilmen gjør at det er grunn til å mistenke et koordinert angrep på kampanjen.