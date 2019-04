– Som du kunne se der inne i dag så er det 100 prosent støtte til NATO, sa den republikanske senatoren John Thune til Aftenposten etter talen til Jens Stoltenberg i Kongressen onsdag.

Thune er såkalt «majority whip» i Senatet, og er nummer to i lederskapet etter Mitch McConnell. Han er også helnorsk.

– Jeg hadde håpet å få en prat med Stoltenberg etter talen om å reise til gamlelandet, men det ble så travelt at det gikk ikke, sa Thune.

Selv om han ikke nevner Trump med navn, er senatoren tydelig på at presidentens uttalelser har skapt usikkerhet om USAs forhold til NATO.

– Jeg vet at dette er et spørsmål som noen ganger blir reist på grunn av kommentarer som av og til kommer fra medlemmer av regjeringen, svarer Thune.

– Vi mener det har vært en utrolig vellykket allianse som har stor verdi, både for å forhindre dårlig oppførsel ig for å bevare velstand og sikkerhet i vår del av verden.

Føler budskapet sitter

Stoltenberg sa etter talen at han hadde fått den reaksjonen han hadde håpet på, og at «budskapet sitter». Han ble avbrutt av applaus en rekke ganger, og opplever at han og NATO har Kongressen i ryggen.

– Det synes jeg var fint å oppleve og godt å være med på, sier Stoltenberg.

– De kommer fra ulike partier og har ulike meninger. Man ser jo at Nancy Pelosi er kritisk til President Trump. Det er en del av det det amerianske demokratiet er. Men hele mitt budskap er at man noen ganger må løfte seg litt over det, og skjønne at selv om vi har alvorlige uenigheter, så er det fare på ferde hvis vi ikke klarer å stå sammen, sa Stoltenberg etter talen.

Christina Pletten

– En glimrende tale

Thune kaller Stoltenbergs tale «glimrende» og sier at generalsekretæren uttrykte på en svært god måte hvorfor alliansen er viktig både i et historisk perspektiv, og i fremtiden.

– Stoltenberg var den første generalsekretæren som har blitt invitert til å tale til en samlet Kongress. Hvorfor nå?

– Tidspunktet var riktig. Det er 70 år siden NATO ble grunnlagt, men det var også viktig fordi det blir stilt spørsmål fra tid til annen om verdien av NATO, og støtten til NATO. Det vi så der inne i dag var en høylydt støtte fra den amerikanske Kongressen til den viktige jobben NATO gjør.

– Hva er de største utfordringene for NATO fremover?

– Et aggressivt Russland. Derfor må vi gjøre alt vi kan for å minimalisere europiske nasjoners avhengighet (av Russland), og energi er et godt eksempel på det. De stadige fremstøtene fra land rundtom i verden som forsøker å undergrave våre demokratiske institusjoner er noe vi må takle også i fremtiden. NATO fungerer som en beskyttelse mot den type oppførsel, og er en potensiell trussel med sin militære makt.

Homerun fra Stoltenberg

Det var stor begeistring og mye applaus fra Kongressen under Stoltenbergs tale.

– Jens Stoltenberg slo en homerun. Det er den mest oppløftende og enstemmig begeistrede reaksjonen på en tale jeg har sett her noensinne, og jeg var i Senatet i 20 år, sier Kay Bailey Hutchison, som er USAs NATO-ambassadør, til Aftenposten.

Hutchinson var spesielt opptatt av historien om hvordan Stoltenberg opplevde 22. juli, som ble et sterkt emosjonelt øyeblikk i talen.

– Han er en sann leder. Jeg ble grepet av historien om hans mørkeste dag i Norge, og som fortsatt er hans mørkeste dag.

Skandinaver er USAs sterkeste allierte

Det var dagen for å understreke sitt skandinaviske opphav, og Steny Hoyer, som er nestleder i Representantenes hus, passet på å fortelle at hans far var født i Danmark.

– Jeg synes det var en utmerket tale. Fra mitt perspektiv er skandinaver, spesielt nordmenn og dansker, de sterkeste allierte vi har, sa Hoyer til Aftenposten.

– Grunnen til at vi inviterte ham var selvsagt at vi ville understreke støtten til NATO fra Kongressen.

– Var det en indirekte kritikk av Trump og hans kommentarer?

– Nei, det tror jeg ikke. Generalsekretæren er diplomatisk, som han burde være. Jeg er enig med trump i at NATO-medlemmene må betale mer, men ikke i måten han har kommunisert det på. Han har vært konfronterende på en måte som kunne oppfattes som et ultimatum, noe som aldri har vært noe alternativ.

Selv om de amerikanske politikerne kategorisk avviser at Trump vil eller kan trekke USA ut av alliansen, har det vært mange indikasjoner på at det også har vært uro i Kongressen. Det bekreftet den demokratiske kongresskvinnen Deborah Haaland fra New Mexico.

– I Europa har det vært en reell frykt for at USA skulle melde seg ut av NATO. Kan den frykten nå legges bort?

– Vel, vi frykter dette også. Jeg er glad for at demokratene vant tilbake huset så vi kan være en tydelig stemme, og handle med logikk og moderasjon, sier den Haaland, som er halvt norsk, til Aftenposten.

Våre øyne og ører

Kongresskvinne Ilhan Omar (D) fra Minnesota er en av de mest profilerte og omstridte medlemmene av den nye Kongressen som tiltrådte i januar. Også hun var begeistret for Stoltenbergs tale og kalte NATO-alliansen for «verdifull». Men hun var opptatt av en annen del av budskapet enn mange andre.

– Det jeg var spesielt opptatt av var at han påpekte at de (USAs NATO-allierte) er våre øyne og ører, og skal alltid være med oss like mye som vi er med dem.

– Og det fikk meg til å tenke på hvor mye penger vi bruker på å ha hundrevis av militærbaser rundtom i verden. Hvis vi har så mange partnere som er våre øyne og ører, så kan vi kanskje utnytte det til å kutte i vårt eget forsvarsbudjett og bruke mer penger på folk her i USA, sa Omar til Aftenposten.

