Terrormistenkt 28-åring for retten igjen på New Zealand

Den 28 år gamle australieren er varetektsfengslet i Auckland i New Zealands eneste høysikkerhetsfengsel. Tarrant vil delta på høringen via videooverføring fra fengselet.

Under hans første høring ble den høyreekstreme australieren kun siktet for ett drap. Fredag vil han, ifølge kilder i politiet som nyhetsbyrået AP siterer, bli siktet for 50 drap og 39 drapsforsøk etter angrepene i Christchurch 15 mars. Politiet har ikke bekreftet om han vil bli formelt siktet for terror.

I en uttalelse sier dommeren i saken at Tarrant ikke er pålagt å ta stilling til skyldspørsmålet, men at han må klargjøre om han vil ha en forsvarer. Etter hans første høring antydet han at han ville representere seg selv.

Det er bekymringer for at 28-åringen vil bruke rettssaken mot ham som en plattform for å kringkaste sitt syn på hvit makt, likt som terrordømte Anders Behring Breivik gjorde under rettssaken mot ham i 2012.

På en Twitter-konto med Tarrants navn ble det før angrepet publisert et såkalt manifest med støtte til Breivik.