Tsipras på historisk besøk til Nord-Makedonia

Tsipras ble tatt imot på flyplassen av forsvarsminister Radmila Sekerinska og deretter i regjeringens hovedkvarter av Zoran Zaev.

Tsipras er den første greske statsministeren som besøker nabolandet siden Makedonia ble etablert som en republikk i det tidligere Jugoslavia i 1945 og selvstendigheten etter bruddet med Jugoslavia i 1991.

Han kom til landet bare to måneder etter at Makedonia i februar endret navn til Nord-Makedonia etter en årelang strid som skapte stor bitterhet mellom de to landene.

Hellas mener at Makedonia kun kan være navnet på landets nordligste provins og nektet å anerkjenne Makedonia så lenge landet kalte seg Makedonia.

I løpet av det siste året greide de to å forhandle seg fram til et kompromiss som innebærer at Hellas' blokkering av Makedonias ambisjoner om å søke medlemskap i EU og NATO omsider oppheves.