Så langt er 3.728 tilfeller av meslinger registrert siden utbruddet startet i midten av oktober, opplyser helsemyndighetene i Samoa mandag. 53 mennesker er døde, 48 av dem er barn under fire år.

Myndighetene i stillehavsnasjonen har erklært unntakstilstand, og Verdens helseorganisasjon (WHO) har bedt andre land om bistand til å få bekjempet utbruddet. Norge stiller opp med et helseteam.

– Dette er en alvorlig situasjon. Helsesystemene i Samoa har ikke kapasitet til å håndtere et utbrudd på denne størrelsen, og det er begrenset kapasitet i regionen. Det er særlig små barn som blir alvorlig syke. Jeg er glad for at Norge har mulighet til å svare positivt på WHOs anmodning om hjelp med humanitære midler, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Blant andre land som bidrar med helsepersonell, er Frankrike, Australia, New Zealand, Storbritannia og Japan.

Massevaksinasjon

Foto: AP / NTB scanpix

Myndighetene i Samona har iverksatt flere tiltak for å hanskes med det omfattende utbruddet. Statsminister Tuilaepa Sailele Malielegaoi sier regjeringen stenger virksomheten torsdag og fredag denne uken for at alle offentlige ansatte skal kunne hjelpe til med massevaksinasjonskampanjen i hele landet.

Malielegaoi sier kun elektrisitets- og vannforsyningsarbeidere vil være unntatt, og han ber nasjonen stå samlet for å få kontroll over utbruddet.

– Med denne krisen og meslingepidemiens grusomme virkelighet, la oss reflektere over hvordan vi kan unngå gjentakelse i fremtiden, sier Malielegaoi i en uttalelse.

Få vaksinerte

Lav andel vaksinerte har ført til at Samoa har blitt svært hardt rammet av meslingutbruddet. Ifølge UNICEF er bare mellom 28 og 40 prosent av befolkningen vaksinert.

Øynasjonens myndigheter erklærte unntakstilstand i midten av november, og skoler og universiteter er stengt. Alle under 19 år forbys å samles offentlig, for å unngå spredning av den svært smittsomme sykdommen.

Det er satt i gang en offentlig vaksinasjonskampanje. Siden 20. november er over 58.000 personer fra seks måneder til 60 år blitt vaksinert, mer enn én tredel av befolkningen.