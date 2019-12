Dødsfallene på Samoa stiger etter meslingutbrudd

61 av de døde er barn som er fire år eller yngre.

Offisielle tall viser at det er blitt rapport 112 nye tilfeller i løpet av de siste 24 timene fram til mandag morgen, til tross for en massiv vaksinekampanje forrige uke.

Myndighetene sier at 90 prosent av de 200.000 innbyggerne på stillehavsstaten nå er vaksinert mot meslinger, opp fra rundt 30 prosent da epidemien startet i midten av oktober.

Det tar 10 til 14 dager før vaksinen virker, noe som vil si at det er for tidlig å si om utbruddet har nådd toppen.

Myndighetene på Samoa har anklaget vaksinemotstandere for å spre konspirasjonsteorier og at det er grunnen til at så få var vaksinert.

I forrige uke ble en vaksinemotstander på øygruppa pågrepet.

Det har også vært meslingutbrudd på de andre stillehavsstatene Tonja, Fiji og Amerikansk Samoa. Fordi langt flere er vaksinert der, har utbruddet på disse øystatene vært enklere å håndtere. Ingen dødsfall relatert til meslingutbruddene har blitt rapportert om på de nevnte øyestatene.