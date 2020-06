Boken til Trumps niese blir ikke stanset

Mary Trumps bok, som ventes å inneholde eksplosivt materiale, kommer til bokhandlene i slutten av juli, tre måneder før valget der Trump håper å bli gjenvalgt.

Tidligere denne uka ba presidentens bror Robert en dommer i bydelen Queens i New York om å stanse boka, som har tittelen «For mye og aldri nok. Hvordan min familie skapte verdens farligste mann».

Robert Trump anklager Mary for å bryte en avtale hun undertegnet i 2001 om arven etter eiendomsmagnaten Fred Trump – Donalds far og Marys bestefar.

I boka forteller Mary Trump om hva hun var vitne til i besteforeldrenes hjem, ifølge forlaget Simon and Schuster.

– Hun forteller om et mareritt av traumer, destruktive forhold og en tragisk kombinasjon av forsømmelse og mishandling, sier forlaget.

Ifølge forlaget sier en psykolog at Mary Trump «er den eneste Trumpen som er villig til å fortelle sannheten om en av verdens mektigste og mest dysfunksjonelle familier».

Daily Beast meldte tidligere denne måneden at Mary Trump var den viktigste kilden til New York Times' artikler om Trumps finanser, der det ble hevdet at Trump har betalt fint lite skatt de siste tiårene.