Flere hundre barn sitter i amerikanske grensemottak. Statsadvokaten vil ikke gi dem såpe, tannbørster eller et sted å dusje.

I den stekende varmen sitter jenter helt ned i tiårsalderen og passer små barn som ikke er deres.

De har ikke såpe, tannbørster eller tilstrekkelig med mat og vann.

Bildet kan minne om en helt annen en del av verden. Men dette er grensebyen Clint i den amerikanske delstaten Texas. I overfylte grensemottak langs USAs sørlige grense mot Mexico sitter rundt 250 barn og tenåringer og venter på å få vite hva som vil skje med dem.

– Jeg trenger også trøst. Jeg er større enn dem, men jeg er også et barn, sier en 14 år gammel jente fra Guatemala med to småbarn på fanget.

Neal M. Rosendorf, AP / NTB scanpix

Sprengt kapasitet

De siste månedene har tusenvis av familier tatt seg til USA i håp om å få innvilget asyl.

Kapasiteten ved grensemottakene er sprengt: Den amerikanske grensevakten sier de har plass til 4000 mennesker. Likevel sitter rundt 15.000 og venter på å få sine saker behandlet.

Midt i kaoset har grensevakten måttet ta vare på de barna som har kommet uten voksne. Nå sier inspektører på bakken at myndighetene forsømmer oppgaven.

Advokater: – Umenneskelige forhold

Nyhetsbyrået AP har nylig snakket med advokater som har intervjuet 60 barn i senteret i Clint, Texas. De kunne fortelle om barn og tenåringer som i flere uker har levd under umenneskelige forhold.

Unge jenter blir tildelt ansvar for foreldreløse barn, men får ikke selv oppfølgingen de trenger. En to år gammel gutt som advokatene observerte, gikk rundt i klær dekket av urin og snørr. Ingen hadde klart å skaffe ham tørre bleier.

Minst fem barn har mistet livet siden september etter å ha blitt syke i ulike sentre langs grensen.

– I løpet av de 22 årene jeg har brukt på å følge opp internerte barn, har jeg aldri hørt om et slikt nivå av umenneskelighet, sier Holly Cooper, en av advokatene, til AP.

Christian Torres, AP / NTB scanpix

Trekker seg som grensesjef. Skylder på pengemangel.

Avsløringene har vakt reaksjoner i USA. Det hele kulminerte med at John Sanders, den fungerende sjefen for grenseetaten som har ansvaret for mottaket, går av etter få måneder i jobben.

I forrige uke sa Sanders at problemene i de lukkede mottakene skyldes pengemangel. Nå blir han erstattet av Mark Morgan, ifølge av The Washington Post.

Den fungerende grensesjefens avgang er bare den siste i en lang rekke avganger hos sikkerhetsmyndigheten DHS (Department of Homeland Security).

Statsadvokat ville ikke gi ut såpe

Trump-administrasjonen har overtatt migrantproblemet fra Obamas periode. Men de siste årene har strømmen av migranter tiltatt kraftig.

Administrasjonen har svart med å gå på defensiven. I forrige uke gikk staten til retten for å argumentere for at internerte migranter ikke hadde krav på såpe, håndklær, tannpasta eller mulighet til å dusje og sove.

Statsadvokat Sarah Fabian måtte svare på skarpe spørsmål fra tre dommere som ikke kunne forstå hvordan myndighetene kan definere mottakene som «trygge og hygieniske», når små barn ikke har kunnet sove eller pusse tennene på flere uker.

– Er du ikke enig i at det er sunn fornuft å si at dersom du ikke har en tannbørste, såpe eller et teppe, så er heller ikke forholdene trygge og hygieniske? spurte dommer A. Wallace Tashima.

Statsadvokaten ble svar skyldig. (Se video fra ca. 30 minutter.)

Aftenposten

Kritiseres for forholdene

Nylig publiserte organisasjonen Border Network for Human Rights en rapport med flere dusin vitnemål fra migranter som har sittet på amerikanske grensemottak den siste måneden.

Blant de mest alvorlige funnene i rapporten, var:

Utilstrekkelig tilgang til drikkevann eller mat som ikke var gammel eller muggen.

Alvorlig overfylte sentre og separering av familier.

Manglende tilgang til dusj- eller baderomsfasiliteter. Flere kvinner sier de er blitt nektet tilgang på tamponger og bind.

Manglende tilgang til nødvendige medisiner og helsehjelp.

Rapporten beskriver tilfeller der migranter hevder de har fått beskjed om at de kun vil få tilgang til lege dersom de hadde besvimt eller sto i fare for å dø. På et senter i grensebyen El Paso skal migranter ha måttet sove ute på bakken under en sandstorm.

Flere hevder også de er blitt verbalt og fysisk mishandlet av grensevaktpersonell inne i sentrene.