Clinton fløy til Norge med overgrepssiktet milliardær

Mangemilliardær Jeffrey Epstein, som er siktet for grov menneskehandel med blant annet mindreårige, hadde med Bill Clinton til Norge på sitt privatfly i november 2003. Den tidligere presidenten kom til Oslo for å promotere sin veldedige organisasjon, The Clinton Foundation.

Flyturene med Clinton har fått fornyet oppmerksomhet her i USA fordi Epstein er sentral i en voksende skandale som involverer grovt og systematisk misbruk av et stort antall unge jenter, mange av dem mindreårige. Epstein ble arrestert da han fløy inn til New Jersey fra Paris forrige lørdag.