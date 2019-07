Alkis Konstantinidis, Reuters/ NTB scanpix

Partiet som satt med makten da økonomien i Hellas brøt sammen for få år siden kan nå likevel få en ny sjanse.

I november 2009 ble det klart at underskuddet på Hellas statsbudsjett var doblet og at statsregnskapene ikke hadde vært korrekte på flere år. Høyrepartiet Nytt demokrati satt den gangen i regjering.

Forsker Asimina Michailidou ved Senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo er overrasket over at greske velgere igjen heller mot partiet som mange mener fikk dem inn i det uføret de fortsatt strever med å komme ut av.

Valg etter krisen

Forsker Michailidou mener det er flere grunner til at partiet Nytt demokrati nå vinner flere velgere. En av dem er at hverdagen i Hellas har normalisert seg. Dette valget handler om at Hellas allerede er over krisen. Folket straffer dermed ikke lenger det gamle regjeringspartiet Nytt demokrati.

De tar tilbake velgere fra ytre høyre, nynazistpartiet Gyllent Daggry, som har falt fra ti prosent til fem prosent oppslutning, med saker som strengere flyktningpolitikk og lavere skatter.

Fakta: De greske partiene Dette er de viktigste partiene i den greske valgthrilleren i dag: Nytt demokrati: Liberalt høyreparti. Kyriakos Mitsotakis er statsministerkandidat.

Syriza, venstreradikalt parti som har nærmet seg sentrum. Den sittende statministeren Alexis Tsipras parti.

Gyllent Daggry: Et ytre høyre parti. Kalles også nynazistpartiet.

PASOK: Hellas’ dominerende sosialdemokratiske parti gjennom 30 år. Mister mange velgere.

Myteomspunnet familiedynasti

En annen årsak er det myteomspunne familiedynastiet Mitsotakis som har en helt spesiell posisjon i grekernes bevissthet. Forfaren Eleftherios Venizelos ble valgt til statsminister åtte ganger og en gang til president tidlig på 1900-tallet. Han ledet to kriger, utvidet landområdene og ledet landet mens befolkningen ble fordoblet. Blant annet er den internasjonale flyplassen i Athen oppkalt etter ham – og plasser i de fleste greske byer.

Den nye lederen av Nytt demokrati, Kyriakos Mitsotakis, er sønn av den tidligere statsministeren Konstantinos Mitsotakis, som regjerte fra 1990–1993. For å forstå familiekartet: Eleftherios Venizelos søster er moren til Kyriakos Mitsotakis farfar.

Kyriakos Mitsotakis er moderne på den måten at han vil styrke rettighetene for LGBT og jobbe for likestilling. På den andre siden er han konservativ og støtter privatisering og lavere skatter, men han er ikke for likestilling på arbeidsplasser.

Kyriakos Mitsotakis har også en søster, Dora Bakoyannis, bare kalt Dora på folkemunne. Hun var Athens første kvinnelige borgermester tidlig på 200-tallet, tidligere utenriksminister og nyter en helt spesiell kjendisstatus i Hellas.

Hennes første ektemann ble drept av venstreradikale terrorister i 1989.

Denne våren ble hennes sønn Kostas Bakoyannis valgt til borgermester i Athen. Med stort flertall.

– Jag har vært forsiktig med å ta opp arven min. Men nå bryr jeg meg ikke lenger, sier Dora Bakoyannis til Dagens Nyheter.

Fakta: Valg i Hellas Hellas innførte demokrati i 1974 etter syv år med diktatur.

I dag gjennomføres valg etter at den statsminister Alexis Tsipras gikk på et sviende nederlag i mai.

Tsipras har vært statsminister siden september 2015.

Fremskyndet valget

Valget skulle egentlig ikke være før til høsten, men etter at sittende statsminister Alexis Tsipras parti, Syriza, gikk på et sviende nederlag under Europaparlamentsvalget i mai, så han ikke noe annet alternativ enn å fremskynde valget.

Tsipras tapte mest sannsynlig mange velgere da han forhandlet et navnebytte med Makedonia til Nord-Makedonia.

– For mange velgere ble det at han ekskluderte de andre partiene under forhandlingene oppfattet arrogant og usosialistisk, sier forsker Michailidou.

Slitasje på regjeringen

Tsipras har vært statsminister siden september 2015. Dette er noen av årsakene til at han nå mister velgere, ifølge Michailidou:

Regjeringsslitasje. Partiet har sittet med makten siden 2015. Folk føler ikke at livene deres er så mye endret.

Noen av velgerne har i protest gått tilbake til liberale Nytt demokrati.

Det har tatt lang tid å rydde opp etter gjeldskrisen. Tsipras måtte godta føringer fra EU, noe han gikk til valg på at han ikke skulle.

New Democracy kommer på banen og sier de skal få ned skattene etter flere år med innstrammingspolitikk.

Michailido mener uføret i Hellas trekker ut. Hun er likevel overrasket over at grekerne nå setter sin lit til at Nytt demokrati skal rydde opp.

– Jeg tror Nytt demokrati fortsatt er for nært det som skjedde før krisen med for sterke bånd mellom politikere og business ledere. Jeg tror båndene er for tette til at partiet skal klare å få gjort noen endringer, sier Michailidou.