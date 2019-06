SOHR: Nesten 100 drept i kamper i Syria

51 regimesoldater og deres allierte er drept i kamper i Hama-provinsen. Også 45 opprørere og jihadister er drept i kampene, ifølge opplysninger som den britiskbaserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) har innhentet.

Kampene fortsatte fredag ettermiddag, ifølge SOHR.

Kampene startet ved daggry fredag morgen etter et bombeangrep utført av det syriske regimet.

– Avdelinger fra hæren utførte i dag omfattende bombing ved daggry mot stillinger tilhørende Nusrafronten i og rundt landsbyene Jibine og Tal Maleh, meldte det syriske statlige nyhetsbyrået SANA. Nusrafronten er det tidligere navnet på den syriske Al-Qaida-avleggeren Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

– Bombingen ødela terroristenes forsterkninger og forsvarslinjer, meldte SANA.

Regimet i Damaskus har siden slutten av april, med støtte fra Russland, intensivert bombingen i Idlib-provinsen og deler av naboprovinsene Hama, Aleppo og Latakia. I disse områdene står fortsatt HTS sterkt. På bakken er det særlig i den nordlige delen av Hama at partene har støtt sammen.

Idlib og deler av Hama, Aleppo og Latakia skulle ha vært beskyttet av en buffersone etter at Russland og Tyrkia forhandlet fram en avtale i september. Men siden april har regionen blitt rammet av intensiverte bombeangrep fra regimestyrkene og Russland. Tyrkia har kritisert Russland for ikke å ha gjort mer for å oppfylle avtalen.