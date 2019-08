Reuters: Trump møter rådgivere for å forberede amerikansk tilbaketrekning fra Afghanistan

USAs president Donald Trump skal fredag møte sine nærmeste rådgivere for å gå gjennom planen for tilbaketrekkingen av amerikanske militærstyrker fra Afghanistan. Det skriver Reuters.

Ifølge Washington Post har USAs forhandlere den siste tiden gjort store fremskritt i fredssamtalene med Taliban, og enighet om den første runden av tilbaketrekkingen skal være nært forestående. Deretter er det ventet at representanter for Taliban og den afghanske regjeringen skal gå i gang med direkte samtaler, sier kilder til avisen.

Spesialutsending Zalmay Khalilzad var nylig besøkt Oslo, hvor det er ventet at de afghanske forhandlingene vil finne sted. Tyske diplomater skal også delta i meglingen.

Fakta: USA i Afghanistan Krigen i Afghanistan startet den 7. oktober 2001, da USA innledet den militære kampanjen Operation Enduring Freedom (OEF). Målet var å fange Osama bin Laden. ødelegge hans terrornettverk Al-Qaida og styrte Taliban-regimet. Bakgrunnen for invasjonen var terrorangrepene mot USA 11. september 2001, som ble utført av Al-Qaida. Taliban-regimet i Afghanistan hadde siden 1996 hadde latt Al-Qaida bruke landet som operasjonsbase, og ble betraktet som medansvarlig. Krigen er den lengste i USAs historie, og har kostet nesten 2500 amerikanske soldater livet. Kilde: SNL, Det amerikanske forsvarsdepartementet

Lover ingen avgjørelser

Trump befinner seg for øyeblikket på et av sine golfanlegg i New Jersey. Reuters skriver at han fredag ettermiddag skal møte Khalilzad og utenriksminister Mike Pompeo, i tillegg til sikkerhetsrådgiver John Bolton og visepresident Mike Pence.

Enighet om at USA trekker tilbake sine styrker skal ifølge avtalen skje mot at Taliban lover å kutte båndene til andre opprørsgrupper, særlig Al-Qaeda.

Taliban ble drevet ut av Kabul da USA og andre vestlige land bombet en allianse av krigsherrer til makten for snart 18 år siden. Taliban, som nå kontrollerer rundt halvparten av landet, har konsekvent nektet å forhandle med regjeringen i Kabul og omtaler dem som løpegutter for USA.

En anonym kilde i Trump-administrasjonen sier til Reuters at det ikke nødvendigvis er ventet at det vil komme en endelig avgjørelse etter fredagens møte. Men vedkommende påpeker at Trump har vært tydelig på at han ønsker en fullstendig tilbaketrekking av amerikanske styrker, muligens før valget i 2020.

Jacquelyn Martin, AP / NTB scanpix

Stor skepsis til tilbaketrekking

14.000 amerikanske soldater er fortsatt utstasjonert i Afghanistan. I den første runden av tilbaketrekkingen skal 5000 av dem kalles hjem, skriver Washington Post.

Flere profilerte amerikanske politikere er fortsatt skeptiske til at USA skal trekke seg ut av Afghanistan. Frykten er at en tilbaketrekking vil skape et vakuum der Taliban kan ta tilbake til makten eller at grupper som Al-Qaida kan få ny grobunn.

Den republikanske senatoren Lindsay Graham er en av dem som krever at enhver fredsavtale med Taliban skal innebære at USA fortsetter å ha militær tilstedeværelse i landet, for å forhindre nye angrep mot USA og deres allierte.