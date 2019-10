Greta Thunberg klimastreiker i Iowa fredag

Den 16 år gamle aktivisten har fått mye oppmerksomhet verden over etter sin tordentale i FN, der hun refset verdens ledere for å ikke gjøre nok for å motvirke klimaendringene. I etterkant av tordentalen deltok hun i klimastreiken i Montreal i Canada sist fredag.

– Denne fredagen er jeg glad for å kunne meddele at jeg vil delta i klimastreiken i Iowa by!, skriver Thunberg på Twitter onsdag, og merker innlegget #FridaysForFuture.

Hun legger til at det eneste de ber om i demonstrasjonene er at folk stiller seg bak vitenskapen og lytter til forskerne.

Thunberg vil sakte, men sikkert forflytte seg videre gjennom Amerika på sin vei til Santiago i Chile, der hun skal delta på en ny FN-klimakonferanse i desember.