«Det er nå eller aldri». Følg Boris Johnsons dramatiske landsmøtetale direkte.

Når Boris Johnson onsdag inntar talerstolen på de konservatives landsmøte i Manchester, blir det hans aller viktigste tale.

Nå må han bevise at han kan levere på slagordet «Get Brexit Done».

Folk føler seg lurt

– Etter tre og et halvt år med endeløs brexitkrangling begynner folk å føle at de er i ferd med å bli lurt. At de blir tatt for å være duster. De begynner å mistenke at det er krefter i dette landet som faktisk ikke ønsker at brexit skal skje i det hele tatt.

Det skal, ifølge talepunkter som er levert ut før talen, være et av Boris Johnsons hovedbudskap.

Han vil også si at «dersom denne mistanken viser seg å stemme», kan det få alvorlige konsekvenser for tilliten til vårt demokrati.»

Rettferdig og rimelig kompromiss

Samtidig med at Boris Johnson står på talerstolen i Manchester, vil britenes siste og endelig brexitplan bli sendt til Brussel. Dette er ifølge Statsministerens kontor i Downing Street britenes siste tilbud.

– Dette er et rettferdig og rimelig kompromiss. Vi har vært fleksible og pragmatiske. Nå må EU være det samme, mente formannen i det konservative partiet, James Clevery til The Times.

Nå er det opp til EU å godta planen. Hvis ikke forlater Storbritannia EU den 31. oktober. I verste fall uten en avtale.

Dramatisk opptakt

Tirsdag kveld lekket britenes brexitplan ut. Avisen Daily Telgraph var først ute med historien.

Dette er de viktigste og mest dramatiske punktene:

Brexitplanen omtales som en radikal «to-grenser-i-fire- år-brexit-plan». Det vil komme en grense i Irskesjøen, og det vil bli tollstasjoner mellom Irland og Nord-Irland.

Nord-Irland vil også bli endel av EUs indre marked til 2025, men forlate EUs tollunion sammen med resten av Storbritannia, ifølge The Telegraph.

I den nye brexitplanen skal den omstridte backstop-ordningen være fjernet og erstattet med en annen ordning.

Det mest kontroversielle er det angivelige forslaget om at det igjen skal opprettes toll- og kontrollstasjoner mellom Nord-Irland og Irland.

Kontrollene skal ikke skje på selve grensen, men ved at det opprettes flere kontrollposter, mellom fem og ti kilometer fra grensen.

Registrerte varer skal overvåkes med GPS inntil de har passert grensen.

