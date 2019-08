Det gikk bare en uke fra Giuseppe Conte ble tvunget til å gå av som statsminister til han torsdag ble statsminister igjen.

Nok en gang får Conte en vanskelig oppgave: Denne gangen skal antielite-partiet Femstjernersbevegelsen (M5S), som også satt i den forrige regjeringen, forsøke å få til et levedyktig samarbeid med sosialdemokratene i Det demokratiske partiet (PD).

ALESSANDRO DI MEO, ANSA / AP / NTB scanpix

Samlivet kan bli kronglete

Samlivet kan bli kronglete fordi de to partiene er grunnleggende ulike. Femstjernersbevegelsen drives av tilhengerne via internett og har beskyldt Det demokratiske partiet for å være korrupte og langt fra folket. PD har derimot beskyldt Femstjernersbevegelsen for å være ubrukelige og opphengt i konspirasjonsteorier.

Begge partiene går også svekket og splittet inn i det som kan bli vanskelige regjeringsforhandlinger. Femstjernersbevegelsen har halvert oppslutning etter 14 måneder i regjering.

REMO CASILLI / Reuters / NTB scanpix

– Vi trenger mot for å prøve å stoppe en tid full av hat og redsel, sa PD-leder Nicola Zingaretti.

At sosialdemokratene nå erstatter det nasjonalistiske, høyrepopulistiske Ligaen (La Lega), vil trolig bety en mindre restriktiv anti-innvandringspolitikk, mindre krangel med EU og mer fokus på miljøet. Den nye regjeringen vil bli Italias 66. siden andre verdenskrig

– Dette er en svak, rotete og skjør løsning med svak demokratisk legitimitet, sier Giovanni Orsina, professor i historie på LUISS Guido Carli-universitetet i Roma, til The New York Times. Begge partiene har tapt regional- og lokalvalg det siste året, peker hun på.

Angelo Carconi, AP/NTB scanpix

Spilte høyt og tapte

En annen utfordring er at den nye regjeringen er uten landets mest populære parti.

Ligaen-leder Matteo Salvini har de siste ukene spilt høyt og står tilbake uten makt etter en oppsiktsvekkende manøver. Med rekordhøye meningsmålinger i ryggen satset han alt på å bli statsminister, erklærte mistillit til Conte og krevde nyvalg. Dermed dolket han både statsministeren og Femstjernersbevegelsen i ryggen.

Men Salvini undervurderte motstandernes ønske om å bli kvitt ham. Den siste uken har disse svelget en rekke kameler for å hindre Salvini i å få nyvalg.

Dersom Luigi Di Maio klarer samlivet med sosialdemokratene, står Salvini igjen på sidelinjen, ribbet for all makt, muligens helt til 2023.

Salvini: Vi har ikke dårlig tid

Men det er mange skjær i sjøen for de nye regjeringskameratene, som foreløpig kun er enige om et par ting: at de vil lage regjering, at statsministeren skal hete Conte – og kanskje viktigst: at Matteo Salvini ikke skal få «all makt alene», slik han ønsket.

Ringreven Salvini leder fremdeles Italias største parti, selv om Ligaen har gått litt tilbake på målingene den siste uken. Nå er hans budskap klart: det italienske folket er overkjørt.

«De kan snike seg unna et nyvalg for en stund, men før eller siden blir det italienerne som bestemmer igjen», skriver Salvini på sin Facebook-konto.

«Vi har ikke dårlig tid. Og italienerne husker lenge».

Hvis Femstjernersbevegelsen og sosialdemokratene i PD ikke klarer å samarbeide, kan det bli nyvalg. Da kan Salvini komme tilbake med ny kraft.

– De krangler før de har begynt å styre. Det eneste som binder dem sammen, er hatet mot Ligaen. Og en regjering basert på hat lever ikke lenge, er beskjeden fra Matteo Salvini.

Markedene reagerer positivt

Juristen Conte var politisk helt ukjent da han ble statsminister for kranglefantene Salvini og di Maio. Noen har sett på ham som en nikkedukke for de to populistlederne. Nå har han altså spilt en vesentlig rolle i å stable en ny koalisjonsregjering på beina. Forleden fikk han støtte fra uventet hold:

Markedene reagerer positivt på den nye regjeringen, trolig fordi de antar at det vil gi landet en mer ansvarlig økonomi uten Salvini, som ville bruke mer penger. Landet har i dag en gjeld som tilsvarer 134 prosent av brutto nasjonalprodukt.

