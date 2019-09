Omvalg etter juks i USA gir Trump mulighet til å teste valgkampstrategi

I 2016 vant president Donald Trump valgkretsen med 12 prosentpoeng, men republikanernes støtte i North Carolina har vært dalende, og i valget som ble annullert i fjor, vant den republikanske kandidaten med bare 905 stemmer.

Det er sjelden direkte valgjuks blir avdekket i USA, men kretsens sete i Representantenes hus i Washington har stått ledig siden det ble avslørt at den republikanske kandidaten Mark Harris benyttet seg av en medarbeider som samlet inn over 1.000 forhåndsstemmer og fylte dem ut selv.

Saken sprakk for alvor da kandidatens sønn, som er statsadvokat i delstaten, forklarte i valgkommisjonen at han gjentatte ganger hadde advart faren mot å hyre inn medarbeideren, som hadde et kriminelt rulleblad, og som flere ganger før hadde drevet med ulovligheter ved valg.

Harris stiller ikke på nytt, men demokraten Dan McCready, som tapte i 2018, håper på bedre lykke denne gangen.

Teste strategi

Omvalget i North Carolina har ifølge New York Times blitt en mulighet for republikanerne til å teste sin valgkampstrategi foran neste års presidentvalg, som går ut på å karakterisere alle demokrater som gale, som hater amerikanske verdier, som er farlige for landet og som har en radikal sosialistisk agenda.

President Trump selv tar valget såpass alvorlig at han mandag holder folkemøte i kretsens største by Fayetteville, en slags første generalprøve for neste års valgkamp.

Om det blir et brakvalg for McCready tirsdag, kan det være et faresignal for Trump, men hvis det blir et noenlunde jevnt valg, er det ikke sikkert at det sier så mye.

«Gale» Demokrater

Are Tågvold Flaten, redaktør av AmerikanskPolitikk.no og en av stemmene i podkasten 2020, sier at karakteriseringen av demokratene som radikale er en klar strategi.

– Uavhengig av hvem Demokratene velger, kommer Republikanerne til å omtale det demokratiske alternativet som et radikalt og risikabelt valg for USAs fremtid, sier han.

– Det gjør de ved å fokusere på økonomien og på noen av demokratenes unge stjerneskudd på venstresiden. De vil også bygge videre på den omfattende mobiliseringen i sosiale medier som de har brukt millioner på i lang tid, sier Flaten til NTB.

Fordel med gjenvalg

Flaten viser til at en president som stiller til gjenvalg, stiller sterkt historisk sett. Det er sjelden en sittende president utfordres innenfor partiet, og sjelden at han taper selve valget. Siden krigen er det bare Jimmy Carter og George Bush senior som tapte sine gjenvalg.

– Trump-kampanjen håper å beholde Trump-basen, og de har utvidet valgkampkartet sitt til å omfatte flere delstater de tapte i 2016, sier han.

Trumps tvitring i juli der han gikk løs på en gruppe venstreorienterte kvinnelige politikere i et rasistisk ladet angrep, regnes av politiske kommentatorer for å være en viktig del av arbeidet for å mobilisere Trumps kjernevelgere.

Viktigere som signal foran presidentvalget neste år enn tirsdagens omvalg blir trolig en rekke guvernør- og delstatsvalg, blant dem flere suppleringsvalg til Kongressen, i november.