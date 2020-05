400 stanset da de prøvde å flykte fra Libya

Antallet mennesker som forsøker å ta den farlige sjøveien for å komme seg bort fra det krigsherjede landet, har økt, opplyser FNs migrasjonskontor IOM.

– Det er spesielt urovekkende midt i en kraftig nedgang i søk- og redningskapasitet, sier IOMs talsperson Safa Msehli mandag.

De over 400 menneskene som kystvakten stanset i Middelhavet søndag og mandag, er brakt til interneringssenteret al-Nasser vest for Libyas hovedstad Tripoli, ifølge IOM. Minst to døde er funnet.

Fanget

IOM anslo forrige måned at over 20.000 mennesker har mistet livet i forsøket på å krysse Middelhavet til Europa siden 2014. De fleste legger ut på reisen i dårlig utstyrte og utrygge gummibåter.

De siste årene har EU slått seg sammen med kystvakten og libysk milits for å stanse migrasjonen. Brutale væpnede grupper holder flyktninger og migranter fanget i kummerlige og overfylte leirer som mangler tilstrekkelig mat og vann, ifølge menneskerettsgrupper.

Rammet av korona

Siden utbruddet av koronaviruset har viktige hjelpeorganisasjoner innstilt redningsoperasjoner i området. Reiserestriksjoner har dessuten tvunget FNs flyktning- og migrasjonsorganisasjoner til å sette evakueringer av de mest sårbare menneskene på vent.

Oljerike Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre Nato-land i 2011 styrtet Muammar Gaddafis regime.

Siden har en rekke militsgrupper kjempet om makten, noe som har bidratt til å gjøre Libya til et senter for menneskehandel og et brohode for flyktninger og migranter fra Afrika og Midtøsten som forsøker å ta seg sjøveien til Europa.