Flere guvernører motsetter seg anmodning fra Trump

USAs forsvarsminister Mark Esper ønsket at mellom 3.000 og 5.000 medlemmer av den militære styrken skulle sendes til den amerikanske hovedstaden som del av en stor styrkeoppvisning i regi av Donald Trumps regjering.

Det skulle skje som svar på de omfattende demonstrasjonene og opptøyene mot rasisme og politivold etter at 46-åringen George Floyd døde under en hardhendt pågripelse i Minneapolis.

Nei fra Virginia og Delaware

Guvernør Ralph Northam i Virginia avviser forespørselen. Northams stabssjef Clark Mercer sier Trumps uttalelser i en telefonsamtale med guvernørene mandag, der han sa de var «svake» og måtte «dominere» gatene, var en av årsakene til beslutningen.

– Presidentens bemerkninger til guvernørene økte vår bekymring for hvordan nasjonalgarden ville bli brukt, sier han.

Trump sa mandag at han var presidenten for lov og rett og truet med mobilisere det amerikanske forsvaret for å dempe uroen mange steder i USA.

Guvernør John Carney i Delaware sier han ikke har sendt soldater til Washington fordi borgermesteren i hovedstaden, Muriel Bowser, ikke har bedt om ekstra hjelp, en grunn også Northam oppga.

Patrick Semansky / AP / NTB scanpix

New York motvillig

New Yorks guvernør Andrew Cuomo sa tirsdag at han ikke var klar over noen anmodning om å sende soldater fra nasjonalgarden i New York til Washington. En slik forespørsel hadde uansett ikke blitt innvilget fordi troppene behøves hjemme, sa Cuomo.

En rådgiver for borgermesteren, Richard Azzopardi, opplyser at delstaten er bedt om å avse 200 soldater fra nasjonalgarden. Avgjørelsen om å avslå forespørselen ble tatt på et nivå som ikke involverer Cuomo.

Trump har vært særlig kritisk til hvordan de voldelige opptøyene og plyndringen er blitt håndtert i metropolen New York.

– NYC, kall inn nasjonalgarden. Skurkene og taperne river deg fra hverandre, tvitret Trump tirsdag.

Pennsylvanias guvernør Tom Wolf sier han er blitt spurt, men at han fremdeles vurderer anmodningen. Andre guvernører har vært mer imøtekommende.

Nasjonalgarden opplyser at nærmere 1.500 soldater er sendt til Washington tirsdag og at flere ankommer onsdag.