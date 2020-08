– Et skamløst regime med en skamløs dyrking av lederen

Røkelse som desinfisering og munnbind til bruk mot støv. Turkmenistan rapporterer om null smittede og døde relatert til viruset – men sliter med å bli trodd.

Gurbanguly Berdymukhamedov, med kallenavnet «Beskytteren», er president i Turkmenistan. Her fra da Russlands president Vladimir Putin besøkte landet i fjor. Alexei Druzhinin/Sputnik/Reuters/NTB scanpix

Det finnes fortsatt land som påstår at de ikke er rammet av koronaviruset. Foruten en rekke avsondrede øystater, er regimene Nord-Korea og den sentralasiatiske republikken Turkmenistan på listen.

Skamløs dyrking av lederen

«Ørkenstaten Turkmenistan, et av verdens mest autoritære og lukkede regimer», er karakteristikken til forfatter Erika Fatland.

Hun oppholdt seg i landet før utgivelsen av boken Sovjetistan, som tar for seg Turkmenistan og de fire nabolandene i Sentral-Asia etter Sovjetunionens oppløsning.

Saparmurat Niyazov styrte landet med jernhånd fra sovjettiden frem til sin død i desember 2006. Han sørget for å sette opp statuer i gullfarge av seg selv i hovedstaden Asjkhabad. Burhan Ozbilici / AP

– Det er et skamløst regime med en skamløs dyrking av lederen, president Berdymukhamedov, sier Fatland.

Diktatoren er blant annet kjent for å kreve bilde av seg selv på avisens førstesider - hver dag.

Fakta Turkmenistan 5 307 188 innbyggere. Republikk i Sentral-Asia. Turkmenistan ble selvstendig i 1991 etter oppløsningen av Sovjetunionen. President Gurbanguly Berdymukhamedov kom til makten i republikkens andre presidentvalg i 2007. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

Forfatter Erika Fatland. Berit Roald / NTB scanpix

Til tross for store olje- og gassforekomster, har landet opplevd hyperinflasjon og matvaremangel de siste årene.

Fatland synes det er fascinerende at det er nettopp Turkmenistan og Nord-Korea som påstår at de ikke har smittede.

– Jeg ser det som en selvfølge at de har det, men smitten forbindes med svakhet og skam. Dette er jo regimer hvor løgn er blitt en ryggmargsrefleks.

Foreslo at viruset spredte seg med vinden

Verdens helseorganisasjon (WHO) fikk nylig slippe inn i landet, etter å ha forsøkt i lang tid.

– De har jo stengt grensene sine. Dermed ble det vanskelig å forklare hvordan de plutselig skulle ha fått smitte i juli. Da foreslo myndighetene at viruset kanskje kan ha spredt seg med vinden, sier Fatland.

I juli døde en myndighetsperson øst i landet av covid-19, ifølge varslere.

På samme tid som delegasjonen fra WHO slapp inn i landet, ble munnbind et vanlig syn i Turkmenistan. Men munnbindene skal brukes på grunn av støv, sier myndighetene.

Delegasjonen fra WHO anbefalte at landet tar forholdsregler som om smitten er til stede, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Til tross for at landet sier de ikke har smittede, er munnbind nå et vanlig syn i landet. Her fra hovedstaden Asjkhabad i juli. VYACHESLAV SARKISYAN / Reuters / NTB scanpix

– Virkningen av desinfisering på offentlige steder er omdiskutert, men kanskje spesielt slik Turkmenistan gjør det?

– Tidlig på våren gikk myndighetene ut og anbefalte desinfeksjon av offentlige bygg med bruk av tradisjonell røkelse, nemlig røyken fra planten syrisk vinrot. Den blir brukt i turkmenske ritualer.

De markerte også 75-årsdagen for Nazi-Tysklands kapitulasjon, selv om land som Russland avlyste markeringen på grunn av faren for smitte.

The New York Times bemerker at flere av de tidligere sovjetrepublikkene har hatt lignende møter med pandemien. Også Hviterussland markerte 75-årsdagen for krigens slutt med brask og bram.

Anonyme kilder varsler om døde

– Anonyme kilder i landet sier mange har omkommet av viruset, særlig i mindre byer utenfor hovedstaden. De var tidlig ute med å stenge grensene, sier Ivar Dale.

Han har ansvaret for Sentral-Asia i Den norske Helsingforskomité.

– Men myndighetene anerkjenner fortsatt ikke at det finnes smittede inne i Turkmenistan.

Varslere har blant annet sagt at det i snitt dør 50 personer om dagen på intensivavdelingen på et av sykehusene i hovedstaden Asjkhabad. Leger har også varslet om at de ikke har flere likposer, melder Radio Free Europe.

Ivar Dale jobber med menneskerettighetsspørsmål i Sentral-Asia for Den norske Helsingforskomité. Den norske Helsingforskomité

– Hva tenker du om påstandene om at de ikke har smitte – de deler blant annet en lang grenselinje med hardt rammede Iran?

– Turkmenske myndigheter lyver systematisk om nærmest alt, derfor er det heller ingen grunn til å feste lit til medisinske tall derfra, sier Dale.

Det gjør heller ikke omverdenen. I Ukraina er Turkmenistan listet som rød sone, selv om de oppgir null smittetilfeller. Landet ligger i bunn i rangeringer av demokrati og pressefrihet på verdensbasis. De har bare Nord-Korea bak seg når det gjelder pressefrihet ifølge Reporters Without Borders, mens det ifølge Economist Intelligence Unit er fem land i verden som er mindre demokratisk.

Iført uniformer fra Den røde armé marsjerer turkmenske soldater for å markere seieren i andre verdenskrig. Russland avlyste markeringen av smittevernhensyn. AP

– Turkmenistan er et av verdens mest undertrykkende regimer, et diktatur fullstendig uten ytringsfrihet, valgfrihet og til en viss grad uten bevegelsesfrihet. Det er uhyre korrupt, og samtlige grunnleggende menneskerettigheter brytes systematisk. Det kommer ikke som noen overraskelse at regimet først og fremst tenker på seg selv i en slik situasjon, og ikke på vanlige turkmenere, sier Ivar Dale.

«Da myndigheter i resten av verden stengte skoler og butikker og innførte strenge portforbud, fjernet man i Turkmenistan likeså greit ordet «koronavirus» fra alle offisielle helsebrosjyrer», skriver Erika Fatland.

– Å hevde at Turkmenistan er hevet over pandemien passer inn i myten presidenten forsøker å skape overfor sin egen befolkning. Turkmenske myndigheter benekter problemet, en praksis de også følger innen menneskerettigheter, sier Ivar Dale i Den norske Helsingforskomité.

