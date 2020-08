Myndighetene håper våpenhvilen fortsetter i Afghanistan

Afghanske myndigheter oppfordrer Taliban til å fortsette våpenhvilen som har vart siden fredag.

En eldre afghansk mann med maske under id al-adha bønnen i Kabul fredag. Afghanerne har kunnet feire en fredelig høytid i visshet om at afghanske myndigheter og Taliban hadde en varslet våpenhvile. Rahmat Gul / AP / NTB scanpix

Kun timer før den tre dager lange våpenhvilen med Taliban var over, oppfordret afghanske myndigheter motparten til å fortsette med våpenhvilen etter id-feiringen.

De planlagte fangebyttene mellom partene nærmer seg også mål. Myndighetene bekrefter at det ikke har vært kamper mellom de to partene i løpet av våpenhvilen under den muslimske høytiden id al-adha, som Taliban hadde varslet.

Nå ser myndighetene med håp på de mulige fredsforhandlingene som kan begynne allerede på mandag.

– Vi er innstilte på å opprettholde våpenhvilen, og vi håper Taliban gjør det samme, sier en talsmann for presidenten.

