Minst 73 døde etter kraftig eksplosjon i Beirut. Kan ha vært lager med ammoniumnitrat som tok fyr.

Minst 73 mennesker omkom og 2700 er skadet etter en voldsom eksplosjon i havneområdet i Libanons hovedstad Beirut.

Situasjonen er svært uoversiktlig, og opplysningene om tallet på døde og skadede er blitt oppdatert en rekke ganger.

Nyhetsbyrået AFP skriver ved 23-tiden at helsedepartementet i Libanon melder at 73 mennesker er døde og 2.700 er skadet.

Vitnebeskrivelser og bilder fra stedet viser enorme ødeleggelser i havneområdet. Tallet på døde ventes å stige når myndighetene får oversikt over situasjonen.

Akuttmottakene er overfylte

Sykehusenes akuttmottak i byen er overfylt av skadede, og CNN siterer statlige medier på at American University of Beirut Medical Center, et av de største sykehusene, ikke lenger kan ta imot flere pasienter.

Både Røde Kors, representanter for helsevesenet og politikere oppfordrer folk til å gi blod.

En av eksplosjonene var så kraftig at den kunne merkes på Kypros, rundt 240 kilometer unna, ifølge det europeiske jordskjelvsenteret EMSC.

En video delt av det libanesiske kringkastingsselskapet LBCI viser hvordan det først stiger kraftig røyk opp fra en bygning, etterfulgt av en voldsom eksplosjon.

En skadet mann venter på hjelp i havneområdet. Hussein Malla, AP/NTB scanpix

– De fleste går rundt i sjokk

Forfatter og journalist Bendik Sørvig var på vei ut da en enorm eksplosjon inntraff tre kilometer unna boligen hans i Beirut.

– Etter den første eksplosjonen trodde vi det var jordskjelv. Så kom den andre smellen, og vi kjente lufttrykket nær slo oss i bakken. Jeg og de to barna mine kastet oss ned på bakken, forteller Sørvig om den dramatiske hendelsen i Beirut tirsdag ettermiddag.

Sørvig forteller om kaotiske scener, og at han så glassbiter fra knuste vinduer opptil fem kilometer unna eksplosjonen.

Lager med ammoniumnitrat

De voldsomme eksplosjonene i Beirut tirsdag skal ha blitt forårsaket av en brann i et gammelt lager med ammoniumnitrat.

Kona til en høytstående libanesisk tjenestemann opplyser at lagerbygningen som gikk i luften inneholdt store mengder ammoniumnitrat som ble berget fra et skip som sank for rundt tolv år siden.

Ammoniumnitrat brukes i kunstgjødsel og som ingrediens i sprengstoff og er svært ustabilt i høye temperaturer og dersom det blir fuktig.

Det skal i lengre tid ha vært stor bekymring knyttet til lageret i havneområdet i Beirut.

Dette bildet er tatt fra en video som er publisert på sosiale medier. Karim Sokhn, Reuters/NTB scanpix

Libanons tolldirektør Badri Daher opplyser til nettavisen Mulhak at eksplosjonen skjedde i en lagerbygning med kjemikalier. Det kan være forklaring på at røyken som steg opp fra stedet var rød.

Ifølge BBC-produsenten Riam Dalati, som viser til opplysninger fra kona til en tjenestemann med inngående kjennskap til lageret, ble det foretatt en sikkerhetskontroll for seks måneder siden.

Kontrollen avdekket «hvilke ekstremt farlige og utrygge forhold» ammoniumnitratet var lagret under, tvitrer Dalati.

– Dette er ekstremt ustadig materiale som kan ta fyr når som helst, særlig under omstendigheter med kraftig varme eller fuktighet, lød den angivelige konklusjonen etter sikkerhetskontrollen.

Kort tid etter den første eksplosjonen, kom det nok en eksplosjon, men det er uklart om den inntraff i den samme lagerbygningen.

Bilder fra byen viser blodige mennesker som vandrer i gatene blant raserte husfasader og ødelagte biler, på vei til nærmeste sykehus eller helsestasjon.

Brannmenn slukker branner etter eksplosjonen i Beirut. MOHAMED AZAKIR / Reuters / NTB scanpix

Et skadet besetningsmedlem blir evakuert fra et skip i Beiruts havn etter eksplosjonen. Hussein Malla / AP

Eksplosjonen forårsaket kraftige ødeleggelser over et stort område. På dette bildet ser man både skadede biler og bygninger. Hassan Ammar / AP

Røyk stiger opp fra ruinene. REUTERS/Mohamed Azakir

Enkelte lokale medier melder at eksplosjonen skal ha skjedd i en bygning der det ble lagret fyrverkeri, men dette er ikke bekreftet.

Det går også en motorvei forbi området, og fra denne kommer det meldinger om skadede trafikanter som ble rammet av eksplosjonen.

Hariri-attentat

Selv om de fleste meldingene så langt tyder på at den kraftige eksplosjonen i Beirut var en ulykke, spekuleres det i om den kan ha sammenheng med rettssaken etter drapet på Libanons daværende statsminister Rafik Hariri som nå går mot slutten.

Hariri og 21 andre ble drept av en kraftig bilbombe i Beirut i 2005 og fire antatte medlemmer av den sjiamuslimske Hizbollah-militsen er tiltalt in absentia.

Hizbollah nekter for å ha stått bak, men fredag kommer en FN-støttet domstol i Nederland med sin kjennelse i saken.

