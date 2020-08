Kvinnelige politikere stjal showet og homoaktivister demonstrerte. Da ble politiet provosert.

I hele natt har polske politikere reist fra politistasjon til politistasjon for å prøve å finne arresterte demonstranter.

Flere polske parlementsmedlemmer deltok også i demonstrasjonene. Noen av dem, som Magdalena Filiks, gikk i mellom politiet og demonstrantene. Homofiles rettigheter er i ferd med å splitte både Polen og flere andre land i Øst-Europa. AGENCJA GAZETA, Reuters / NTB scanpix

8. aug. 2020 18:01 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi reiste fra politistasjon til politistasjon for å lete etter dem. Til slutt hadde vi funnet 47 av dem.

Klokken 05.40 lørdag morgen oppdaterte Urszula Zielinska, et polsk parlamentsmedlem, Facebook-siden sin siste gang, etter å ha deltatt i demonstrasjoner hele dagen. Da hadde hun og flere andre reist rundt i Polens hovedstad Warszawa for å finne og registrere de mange aktivistene som polsk politi arresterte fredag. Flere ble tatt med til politistasjoner i andre byer.

Polske medier og sosiale medier er lørdag fulle av bilder av demonstranter som utsettes for vold av politiet. Aftenposten har snakket med flere som bekrefter dette. Czarek Sokolowski / AP

Fem personer var lørdag ettermiddag ennå ikke funnet.

Aftenposten har snakket med flere som, i likhet med polske medier, forteller at politiet brukte vold mot demonstrantene.

25-årig demonstrant risikerer syv års fengsel

I Polen stiger nå spenningen mellom LHBT-aktivister og den nasjonalkonservative regjeringen. Den er mot LHBT-rettigheter og mener minoriteten truer «tradisjonelle, polske familieverdier».

Fredagens demonstrasjoner ble trigget av fengslingen av den 25 år gamle LHBT-aktivisten Margot samme dag. I rettspapirene omtales hun som Mikael. Margot er de siste ukene arrestert tre ganger i forbindelser med demonstrasjoner, men fredag ble hun varetektsfengslet i hele to måneder.

Nå risikerer hun syv års fengsel, ifølge aktivister som Aftenposten intervjuet lørdag.

Plasserte regnbueflagg på Kristus-statue

I Polen er det nemlig regnet som kriminelt å «såre religiøse følelser» og «vanære monumenter». Og Margot var en av flere unge aktivister som denne uken plasserte regnbueflagg på statuer, blant annet en Kristus-statue, i protest mot innsettelsen av president Andrzej Duda torsdag.

Aktivister plasserer et LHBT-flagg og en rosa maske på statuen av Kristus som bærer korset utenfor Det hellige korsets kirke i Warszawa 29. juli, i dette bildet fra sosiale medier Marta Bogdanowicz / NTB scanpix

– Jeg ble vekket av politiet i leiligheten

Også to andre aktivister ble arrestert. Aftenposten intervjuet lørdag en av dem, 22 år gamle Lania. Hun vil ikke dele etternavnet sitt, fordi det kan sette familien i fare. Men hun forteller:

– Jeg lå og sov da jeg plutselig ble vekket av at politiet på en eller annen måte hadde tatt seg inn i leiligheten og sto i rommet. De arresterte meg og tok meg til politistasjonen, der jeg måtte tilbringe natten.

Etter 40 timer fikk Lania gå.

– Nå risikerer jeg to år i fengsel. Men mest av alt er jeg bare veldig sliten. De arresterte nesten 50 mennesker i går kveld, vi har så mye å gjøre. Men mest av alt er jeg sint fordi de arresterte Margot, sier hun.

Margot skal også ha skadet en bil som stadig sprer homohat-slagord i Warszawa.

Presidenten: – Homofile er ikke mennesker, bare ideologi

Polens president Duda har uttalt at homofile, bifile og transpersoner «ikke er mennesker, bare en ideologi». Han lover å beskytte barn mot denne «ondskapens ideologi». Han ble nylig gjenvalgt med et svært knapt flertall. I innsettelsestalen gjentok han sitt valgkampbudskap om at tradisjonelle, polske familieverdier er truet.

Fakta Dette er Polens president Andrzej Duda (48) Nylig gjenvalgt president. Har sittet siden 2015. Tidligere medlem av det nasjonalkonservative regjeringspartiet PiS, meldte seg ut fordi en president i Polen ikke kan være partimedlem. Har sittet i parlamentet og en kort periode i Europaparlamentet. Spilte en viktig rolle i konflikten rundt domstolenes uavhengighet. Fra Krakow. Gift og har et barn. Jurist. Vis mer

De homofiendtlige holdningene splitter det polske parlamentet.

Da Duda skulle innsettes som president torsdag, kuppet rundt ti kvinnelige og én mannlig parlamentariker oppmerksomheten ved å kle seg i regnbuefarger, som en åpenbar støtte til LHBT-miljøet Duda og hans støttespillere i det nasjonalkonservative regjeringspartiet PiS (Lov- og rettferdighetspartiet) kritiserer.

Statsminister Mateusz Morawiecki kalte flaggaksjonen tidligere i uken for hærverk og «aggresjon forkledd som likhet».

En gruppe polske parlamentarikere protesterte ved å kle seg i regnbuefargede masker og klær da landets president, Andrzej Duda, skulle innsettes. Presidenten har kommet med homofiendtlige uttalelser. Czarek Sokolowski / AP

At det polske parlamentet er stadig mer splittet rundt holdningen til LHBT-minoritetens rettigheter, ble tydelig under innsettelsen av president Andrzej Duda. Lewica / NTB scanpix

Helsingforskomiteen: – Veldig farlig utvikling

– Dette er en veldig, veldig farlig utvikling. Staten har nå gått fra retorikk til å bruke vold og sitt maktmonopol på én bestemt sosial gruppe, påpeker Csilla Czimbalmos i Sentral-Europa-avdelingen i Den norske Helsingforskomité.

Hun tror opposisjonspolitikernes «fargestunt» ved presidentens innsettelse har bidratt har økt spenningen og ført til en hardere posisjon fra myndighetene.

– Det tolkes som en politisk aksjon. I et så polarisert samfunn kan slike symbolsaker oppfattes som provokasjoner.

– Staten har nå gått fra retorikk til å bruke vold og sitt maktmonopol på én bestemt sosial gruppe, sier Csilla Czimbalmos fra Den norske Helsingforskomiteen. Den norske Helsingforskomiteen

– Vi har også hørt rykter om at politiet får ekstrabevillinger for hver LHBT-person som arresteres. Dette er en alvorlig påstand, og ikke dokumentert. Men om det er riktig, er det svært alvorlig, sier Czimbalmos, som sier at et allerede polarisert samfunn nå har tatt et nytt og alvorlig steg inn i en voldelig fase.

– EU, Europakommisjonen og Europarådet må komme på banen, sier hun.

– Han ville kvele meg

Iwo Kondefer, en av de arresterte, forteller til Wyborcza at politiet var voldelig.

– Jeg ble brutalt grepet i nakken og skuldrene, og spurte politimannen hvorfor han arresterte meg. Han svarte: «Du kødder ikke med meg» og begynte å kvele meg, sier Kondefer, som hevder at politimannen ikke stoppet før en fotograf tok bilder og et parlamentsmedlem grep inn.

I sosiale medier verserer det flere bilder av demonstranter som skal ha blitt utsatt for det samme.

Krzysztof Śmiszek, parlamentsmedlem fra venstrepartiet Lewica, forteller at han så en politimann tråkke på ansiktet til en kvinnelig demonstrant. Smiszek var på politistasjonen i Wilcza i natt.

En aktivist på taket av en politibil skal ha utløst raseri hos politiet. Czarek Sokolowski / AP

Politiet: – Nulltoleranse for å bryte loven

Politiet skal ha blitt voldelige da demonstrantene omringet og klatret opp på en politibil.

Politiet, derimot, sier demonstrantene var aggressive og hindret politiets arbeid.

– Vi har nulltoleranse for å bryte loven, presiserer de på Twitter.

Lørdag formiddag bekrefter Sylwester Marczak, talsperson fra Warszawa-politietat at 48 personer er varetektsfengslet for deltagelse i «et voldelig angrep», fornærmet politiet og skadet politibilen. Strafferammen for dette er tre år, melder polske medier.

