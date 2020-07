Storbritannia stanser utleveringsavtale med Hongkong

Storbritannia stanser landets utleveringsavtale med Hongkong som en reaksjon på den nye kinesiske sikkerhetsloven for området.

Storbritannias utenriksminister Dominic Raab avbildet tidligere i år. Frank Augstein, AP / NTB scanpix

NTB-AP-AFP

20. juli 2020 18:14 Sist oppdatert nå nettopp

Britenes utenriksminister Dominic Raab kunngjorde beslutningen i det britiske parlamentet mandag. Han fastslår at avgjørelsen er «umiddelbar og på ubestemt tid».

I tillegg til bekymring knyttet til sikkerhetsloven, trakk Raab fram Kinas behandling av uigurer og andre muslimer i Xinjiang-provinsen.

Australia, USA og Canada har allerede stanset sine utleveringsavtaler med Hongkong og begrunnet dette med sikkerhetsloven for Hongkong som Folkekongressen vedtok i mai og som trådte i kraft tidligere i juli.

– Vi vil beskytte våre vitale interesser. Vi vil stå opp for våre verdier, og vi vil holde Kina opp til sine internasjonale forpliktelser, sa Raab.

Storbritannias regjering har ved flere anledninger kritisert den omstridte sikkerhetsloven. De har også kunngjort at de åpner for å gi oppholdstillatelse for opp mot 3 millioner hongkongkinesere.

Kinas ambassadør i Storbritannia, Liu Xiaoming, beskrev nylig i et BBC-intervju kunngjøringen som noe britene gjør for å blidgjøre USA. Han avviste samtidig kritikken mot behandlingen av uigurene.