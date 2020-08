Ung Trump-tilhenger refset amerikanske medier i landsmøtetale

I fjor var ansiktet hans klistret på avisforsider over hele landet. Nå fikk 18-åringen stjerneplass på republikanernes landsmøte og rettet krass kritikk mot mediene.

18 år gamle Nick Sandmann i videoen publisert som del av republikanernes landsmøte. Klippet ble spilt inn på Lincoln-trappene i Washington D.C. – samme sted hvor han ble filmet ansikt til ansikt med urfolkaktivisten Nathan Philips, da klassen hans ved Covington Catholic High School deltok på en «March for Life»-demonstrasjon i januar 2019. Courtesy of the Committee on Arrangements for the 2020 RNC/AP/NTB scanpix

– God kveld alle sammen. Mitt navn er Nick Sandmann, og jeg er tenåringen som ble ærekrenket av mediene.

Det skulle godt la seg gjøre ikke å se videoen som gikk viralt januar i fjor. I klippet står den amerikanske tenåringen Nick Sandmann og urfolksaktivisten Nathan Philips ansikt til ansikt under en anti-abort markering i Washington DC.

Både amerikanske og utenlandske medier var raskt på banen med overskrifter som vinklet på at tenåringen hånte den eldre mannen. I etterkant kom det frem at det var sistnevnte som hadde nærmet seg Philips og hans klassekamerater.

Saken blåste opp i USA, og den er fremdeles et kontroversielt tema. Mandag kveld gikk andre dag av republikanernes landsmøte av stabelen. Der ga Sandmann sin versjon av hendelsen.

Hendelsen som gjorde Nick Sandmann verdenskjent fant sted 18. januar 2019. Survial Media Agency/AP/NTB scanpix

– Sannheten var ikke viktig

– Mediene fremstilte meg som en angriper med et nådeløst smil. I virkeligheten viser videoen at jeg sto med hendene bak ryggen med et usikkert smil. Jeg hadde to tanker i hodet: Ikke gjør noe som kan hisse opp mannen, og ikke gjør noe som kan gjøre familien, skolen eller samfunnet mitt flau, forteller Sandmann i klippet.

Det er filmet samme sted som fjorårets spetakkel fant sted.

18-åringen opplever at livet hans ble «endret for alltid» etter hendelsen. Videre rettet han kritikk mot medienes fremstilling av saken, som han mener var drevet av «antikristne, anti-konservative og anti-Donald Trump»-holdninger.

– Hele krigsmaskineriet til mediene giret seg opp i angrepsmodus. De gjorde det uten å ha oversikt over alle videoene fra hendelsen, uten å undersøke Philips’ motiver og uten å spørre meg om min versjon. Og vet du hvorfor? Sannheten var ikke viktig, sier Sandmann.

– Jeg ser frem til dagen mediene leverer balanserte nyhetssaker. Jeg vet Donald Trump gjør det samme, og jeg tror alle kan si seg enig i at ingen har fått mer urettferdig mediedekning enn Donald Trump.

Fakta Landsmøtet dag 2 Fem andre ting som skjedde på Det republikanske partiets landsmøte natt til onsdag: President Donald Trump benådet Jon Ponder, en tidligere bankraner som hjelper andre i overgangen fra fengsel til hverdag.

Tiffany Trump, presidentens datter, sa at medier og teknologiselskaper er partiske mot faren.

Eric Trump, presidentens sønn, anklaget demokrater for å være upatriotiske, ugudelige og historieløse.

Utenriksminister Mike Pompeo hilste fra Jerusalem og sa at Trump hadde gjort USA tryggere og Nato sterkere.

Melania Trump, presidentens ektefelle, snakket om smitten: «Jeg vet at mange er urolige og føler seg hjelpeløse. Donald gir seg ikke før han har gjort det han kan for å ta vare på alle som er rammet av denne forferdelige pandemien.» Vis mer

Reagerer på retorikken

Ordbruken til Sandmann og reaksjonene i etterkant har nok en gang ført til sprikende vinklinger.

Joe Lockhart, politisk kommentator hos CNN og tidligere pressesekretær for Bill Clinton, skrev på Twitter at han «følger landsmøtet fordi det er viktig. Men jeg trenger ikke se en kravstor snørrunge fra Kentucky».

Få timer senere publiserte Fox News en artikkel om at Lockhart «angriper» 18-åringen. En reporter tilknyttet The National Review, en konservativ avis, skrev på Twitter at Lockharts sjefer «ærekrenket gutten. De bortskjemte, snørrunge-idiotene var fra CNN. Ikke motsatt».

Jeff Yang, også en kommentator hos CNN, påpekte på Twitter at tenåringen brukte en annen retorikk enn han har gjort i tidligere forklaringer.

Under talen beskriver Sandmann urfolksaktivisten som en «profesjonell demonstrant» med aggressiv tilnærming. I sin offisielle uttalelse i fjor uttalte 18-åringen at han ikke ønsket å kommentere ordene eller handlingene til Phillips.

Siden starten av året har uttalelser om Sandmann fra medieprofiler tilknyttet CNN blitt uglesett. I januar ble det kjent at nyhetskanalen har inngått forlik med tenåringen, etter at han saksøkte dem for 275 millioner dollar over mediedekningen av fjorårets hendelse. Det er ukjent hvor mye han fikk.

Sandmann har saker mot syv mediehus for totalt 800 millioner dollar, ifølge New York Post.

Polarisert informasjonskrig

Donald Trump var raskt ute og delte nattens klipp av Sandmann på Twitter. Presidenten har tidligere brukt tenåringen som et symbol på «hvor onde de falske mediene kan bli».

Samtidig har flere nyhetskanaler jevnlig meldt når Trump selv snakker usant. The Washington Post har startet en egen database som faktasjekker presidentens uttalelser. I juli rapporterte de at Trump har kommet med 20.055 feilaktige eller villedende uttalelser i løpet av 1267 dager.

Republikanere og demokrater benytter seg ofte av forskjellige medier for å holde seg informert, ifølge en rapport fra det amerikanske forskningssenteret Pew Research Center.

Pew Research Center

Statistikken viser at demokratene foretrekker CNN, mens republikanere foretrekker Fox News. Tallene viser også at konservative republikanere i større grad har trukket seg unna «etablerte kilder» siden 2014. Rapporten peker på at en av årsakene til det kan være at flere republikanere har uttrykt skepsis til mediene de siste årene.