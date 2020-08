Nikki Haley: Biden er godt nytt for Iran og IS

USAs tidligere FN-ambassadør Nikki Haley angrep Demokratenes utenrikspolitikk da hun talte på første dag av Republikanernes landsmøte.

USAs tidligere FN-ambassadør Nikki Haley angrep Demokratenes utenrikspolitikk og hyllet Donald Trump som en sterk og handlekraftig leder da hun talte på første dag av Republikanernes landsmøte. Susan Walsh / AP / NTB scanpix

NTB-DPA

25. aug. 2020 05:52 Sist oppdatert nå nettopp

Donald Trump Jr. forsvarte faren håndtering av koronaepidemien i USA og sa presidenten «handlet raskt». Susan Walsh / AP / NTB scanpix

Haley snakket varmt om Trump utenrikspolitiske linje da hun talte på landsmøtets første dag Charlotte i North Carolina, og hun spilte også på sin erfaring fra FN.

– FN er ikke er sted for det lettskremte. Det er et sted der drapsmenn, diktatorer og tyver fordømmer USA for deretter å forlange at vi betaler deres regninger. Med president Trump ble det slutt på det. Han gjorde det Barack Obama og Joe Biden nektet å gjøres, sa Hayley i sin tale.

Hyllet tøff Trump

Hun sa videre at Obama og Biden lot Nord-Korea true USA, mens Trump innførte de «tøffeste sanksjonene mot Nord-Korea i historien».

Den tidligere FN-ambassadøren hyllet Trump for å være tøff også mot Kina og mot islamsk ekstremisme, mens tidligere visepresident Joe Biden bare kan vise til «svakhet og nederlag», hevdet Haley.

– Joe Biden er godt nytt for Iran og IS og flott for kommunistiske Kina, sa hun videre.

Haley er regnet som en av de kommende stjernene i Det republikanske partiet og én av partiets framtidige presidentkandidater, muligens så tidlig som i 2024.

«Handlet raskt»

Donald Trumps eldste sønn rettet nye angrep mot Demokratene da han inntok podiet i Charlotte. Donald Trump Jr. ga Kina skylden for koronapandemien og omtalte sin fars rival Joe Biden som «Beijing Biden». Biden er Kinas foretrukne presidentkandidat, spøkte Trumps sønn.

Talen var også et forsvar for presidentens håndtering av koronaepidemien i USA, og Donald Trump Jr. sa at faren «handlet raskt».

Han hevdet videre at valget av Biden vil bråstoppe den økonomiske gjenreisningen i landet og føre til flere nedstenginger.

– Biden vil i tillegg hente flere illegale immigranter til å ta jobbene fra amerikanske borgere, hevdet Trump Jr.