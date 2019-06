I et intervju i forkant av USAs presidents tur til London mandag, sier han i et intervju med The Times at Storbritannia bør stå på kravene i møte med EU.

Brexitregningen er anslått å være på 39 milliarder pund, som vil si rundt 380 milliarder kroner ut fra dagens kurs, melder Reuters.

– Hvis jeg var dem, hadde jeg ikke jeg betalt 50 milliarder dollar. Det er enormt beløp, sier Trump.

Britene skal etter planen forlate EU 31. oktober.

– De må få avtalen i havn. Hvis de ikke får det de vil, hadde jeg gått min vei. Hvis du ikke får en rettferdig avtale, går du din vei, sier Trump.

Han mener videre det var en feil av De konservative å ikke involvere EU-motstanderen Nigel Farage, lederen av Brexitpartiet, i forhandlingene i Brussel. Partiet ble den store vinneren i EU-valget i Storbritannia i mai.

– Jeg liker Nigel veldig godt. Han har mye å tilby, han er en veldig smart person. De ville ikke ta ham inn i varmen, men tenk hvor bra de kunne ha gjort det om de gjorde det. De har ikke funnet ut det enda, sier han.

Mandag skal president Donald Trump og kona Melania blant annet møte dronning Elizabeth i Buckingham Palace.