Brannskadd tankskip framme i Emiratene. Lydlogg forteller om dramaet.

VG publiserte søndag en lydlogg som skal stamme fra de dramatiske hendelsee i Omanbukten.

«Vi brenner. Vi har behov for umiddelbar assistanse», skal skipsfører på «Front Altair» ha sagt like etter angrepet mot skipet, ifølge lydloggen som nå sirkulerer i sosiale medier.

Lydloggen er ikke endelig verifisert av Frontline, som eier skipet.

– Jeg tror det er vår kaptein som snakker og vi antar at det er ekte, men dette vil bli bekreftet under etterforskningen, opplyser Robert Hvide Macleod, administrerende direktør i Frontline Management, til VG.

USA: Iran sto bak

Front Altair lå søndag om lag 32 kilometer øst for havnebyen Khor Fakkan i Emiratene.

Et team spesialister står klart i Emiratene for å inspisere skadene på Front Altair, opplyste Frontline lørdag.

Front Altair og det japanske tankskipet Kokuka Courageous ble rammet av eksplosjoner idet de seilte over Omanbukten, rundt 40 kilometer fra kysten av Iran, torsdag.

Det oppsto brann på Front Altair. Brannen ble slukket dagen etter. Besetningen ble berget av et lasteskip og deretter brakt i land i Iran. Lørdag ble mannskapet, elleve russere, elleve filippinere og en georgier, sendt til Dubai.

USA anklager Iran for å ha stått bak det USA kaller et angrep mot de to tankskipene. Iran avviser anklagene.