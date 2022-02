Det europeiske råd innkaller til krisetoppmøte om Ukraina

President Charles Michel i Det europeiske råd kaller inn til krisetoppmøte torsdag om utviklingen i Ukraina.

23. feb. 2022 16:20 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Det opplyser Michel på Twitter.

– Bruken av makt og tvang til å endre grenser i Europa har ingen plass i det 21. århundre. Jeg kaller inn til et ekstraordinært toppmøte i Brussel i morgen for å diskutere den siste utviklingen knyttet til Ukraina og Russland, skriver han.

Bakteppet for møtet er at Russlands president Vladimir Putin mandag valgte å anerkjenne utbryterrepublikkene i Øst-Ukraina som selvstendige land. Samtidig varslet han at russiske styrker skal sendes til de såkalte folkerepublikkene Luhansk og Donetsk.

Som en reaksjon har EU varslet nye sanksjoner mot Russland.

– Det er viktig at vi fortsetter å være samlet og bestemt, og sammen definerer vår kollektive tilnærming og handlinger, skriver Michel i et brev til EU-landenes ledere.

Møtet skal begynne klokken 20 i Brussel torsdag.

Michel nevner også en rekke punkter som skal behandles: Den siste utviklingen, hvordan en internasjonal orden basert på regler skal beskyttes, hvordan Russland skal holdes ansvarlig for sine handlinger, og hvordan Ukraina og landets befolkning kan støttes.

Det europeiske råd er Den europeiske unions (EU) forsamling av nasjonale stats- eller regjeringssjefer, rådets egen president, samt Europakommisjonens president.