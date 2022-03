Russland er på tilbaketog utenfor Kyiv. Nå må Putin ta et viktig valg.

Krigen kan nå ta fire ulike retninger, ifølge Geir Hågen Karlsen i Forsvaret.

En soldat graver skyttergraver nord for Kyiv tirsdag.

9 minutter siden

Russiske styrker møter fortsatt hard motstand flere steder i landet. De slås tilbake rundt hovedstaden Kyiv. Flere småbyer er gjenerobret av ukrainske styrker.

Nå tyder mye på at Russland er i ferd med å skifte strategi. Fredag gjorde den russiske hæren det klart: De vil nå konsentrere seg om å «frigjøre» områder øst i Ukraina.

Nærmere bestemt Donbas-regionen. Der ligger de to separatistkontrollerte fylkene Luhansk og Donetsk.

Samtidig skal angrepene mot Kyiv og Tsjernihiv trappes ned. Det meldte det russiske forsvarsdepartementet etter tirsdagens fredssamtaler i Istanbul.

Det kan tyde på en nedskalering av Russlands ambisjonsnivå for krigen, mener Geir Hågen Karlsen, hovedlærer ved Stabsskolen i Forsvaret.

Det vil stille Russland overfor et vanskelig dilemma, tror han.

– Russland har kjørt seg fast nå

Karlsen tror utspillet om nedtrapping kan ha to årsaker.

Enten indikerer det at forhandlingene er kommet overraskende langt. Eller så er det et forsøk på å presentere en vanskelig situasjon på en positiv måte. Det er for tidlig å si, mener han.

De russiske styrkene har kjørt seg fast utenfor Kyiv, ifølge Karlsen.

– De har vært i kamp i én måned. Russland har lidd store tap og forsyningene har stoppet opp. Det betyr at de ikke har nok styrker til en større offensiv noe sted akkurat nå, slik jeg ser det, sier han.

Det vil ta tid for Russland å bygge seg opp igjen, tror han. Kanskje uker. Når de blir klare, vil Russland stå overfor et viktig valg:

Skal de likevel prioritere Kyiv? Eller skal de forsøke å ta kontroll over Donbas-regionen i Øst-Ukraina?

– Et taktskifte

Den massive bombingen av ukrainske byer og forsøket på å innta flere av dem, kan tyde på at Russland har ønsket å ta kontroll over hele landet og sette inn et russiskvennlig regime i Kyiv.

Det har de ikke lyktes med. Kyiv står fortsatt.

De ukrainske styrkene har gjentatte ganger slått den russiske hæren tilbake. Forsyninger er blitt sabotert. Kampmoral og krefter svinner hos de russiske styrkene.

Nyhetene fra fronten skaper håp for ukrainske borgere. Kan Ukraina vinne slaget om Kyiv?

Velger Russland nå å prioritere Donbas-regionen, er det mye som tyder på et taktskifte og et senket russisk ambisjonsnivå, ifølge Karlsen.

Fakta Donbas-regionen I 2014 ble Krimhalvøya annektert av Russland. To områder i Donbas helt øst i Ukraina kom samme år under kontroll av væpnede russiskorienterte separatister. De opprettet «folkerepublikkene» Donetsk og Luhansk på deler av de ukrainske fylkene Donetsk og Luhansk. Det har vært jevnlige militære trefninger mellom Ukraina og de russisk-støttede områdene i øst siden 2014. Deler av området er siden gjenerobret av ukrainske regjeringssoldater. Like før Russland invaderte Ukraina for en måned siden, anerkjente Russland Luhansk og Donetsk som uavhengige republikker innenfor fylkenes opprinnelige administrative grenser. Vis mer

Fire scenarioer for krigen

Karlsen ser for seg fire mulige scenarioer for krigens videre gang:

Stillstand: Krigen kjører seg fast og blir stående omtrent slik den står nå på ubestemt tid. Det betyr ikke at vi ikke vil se harde kamper og store ødeleggelser. Men krigen kommer seg ikke videre. Overraskende våpenhvile: Partene innser at de har kjørt seg fast. Krigen blir langvarig og kostnadene for begge sider blir så høye at de er villige til å inngå et kompromiss tidligere enn forventet. Det ville vært den beste løsningen for alle, mener Karlsen. En større offensiv: Russiske styrker får forsterkninger, bygger opp en ny styrkeoffensiv og lykkes i ta kontroll over enten Kyiv eller Donbas-regionen. Ikke begge stedene, ifølge Karlsen. Det har de neppe ressurser til, tror han. Noe overraskende skjer: Karlsen viser til flere mulige scenarioer. Det kan være bruk av masseødeleggelsesvåpen, trolig i mindre skala. Eller sprengning av en kjemisk fabrikk. Det kan være et kupp i Moskva. Eller store folkelige protester som kommer ut av kontroll i Russland. Karlsen understreker at disse scenariene isolert sett er lite sannsynlig.

– Historien er full av kriger der det står ganske stille

Karlsen tror scenario 1, stillstand, er mest sannsynlig.

Fordi de russiske styrkene nå står så fast, både hva gjelder forsyninger og både menneskelige og materielle ressurser, vil krigen trolig stå «stille» en god stund fremover, tror han.

Det er ikke uvanlig at kriger står stille og er langdryge. Vi vil trolig fortsatt se harde kamper og store ødeleggelser i Ukraina, men ingen større offensiv, spår Karlsen.

– Historien er full av kriger der det står ganske stille, men det likevel dør millioner, sier han og fortsetter:

– Første verdenskrig er et eksempel. Og krigene i både Syria og Afghanistan. Og bare i Donbas har det vært krig i åtte år, sier han.

Russland jobber nå med å sende nye styrker og nytt materiell inn i Ukraina. Så må nye avdelinger settes sammen. Lykkes de med en ny styrkeoppbygging, tror Karlsen altså at Russland må prioritere:

Donbas-regionen? Eller Kyiv? Karlsen tror ikke de vil ha nok ressurser til en større offensiv mot begge områdene.

– Kan omringe den ukrainske hæren

Russland har allerede rettet harde angrep mot de ukrainsk-kontrollerte delene av Donbas. Hvis de russiske styrkene skal erobre området, vil det kreve mye.

– Russland kan bruke artilleri og massive bomber. Slik kan de sakte slite ut de ukrainske styrkene i håp om at de kapitulerer, skriver Samuel Cranny-Evans i en e-post til Aftenposten.

Han er analytiker i den britiske tenketanken Rusi og spesialist på landkrig.

Den russiske hæren angriper den ukrainske hæren fra flere retninger. Ett angrep kommer fra nord, fra områdene rundt Kharkiv. Et annet angrep kommer fra øst, fra de russisk-kontrollerte områdene i Øst-Ukraina.

Den ukrainske hæren har gradvis tapt terreng.

– Russland hevder at de har tatt en rekke småbyer fra ukrainerne og påført dem betydelig slitasje, skriver Cranny-Evans.

Han tror Russland nå forsøker å avskjære den ukrainske hæren fra resten av Ukraina.

– Det er mulig at russiske styrker vil forsøke å kjøre rundt den ukrainske hæren og omringe den for å kutte forsyningslinjene, skriver han.

Dersom Russland velger å angripe hardere i øst, er likevel ikke målet en ren militær seier, tror Cranny-Evans. Det handler heller om å stille sterkere i forhandlingene.

– Uansett hva som skjer, så vil de presse på for å få bedre kort på hånden i forhandlingene, skriver han.