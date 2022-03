Støtte til krigen i Ukraina har fått et symbol. Nå er Z-en overalt i Russland.

«Z» ble først sett på russiske stridsvogner. Nå dukker den opp i Kremls propaganda.

Z-en preger bybildet i de store russiske byene St. Petersburg, Krasnodar og Novosibirsk. Her fra førstnevnte by. Z-en er blitt et symbol på støtten til Vladimir Putins krigføring i Ukraina.

8. mars 2022 12:42 Sist oppdatert 36 minutter siden

Det er fremdeles en gåte nøyaktig hva Z-en på de russiske stridsvognene betyr. Men nå er den blitt selve symbolet på støtte til Russlands krig i Ukraina.

Folk sperret opp øynene da den ble observert på russiske stridsvogner 24. februar. Den muligheten benytter Kreml til det fulle. Nå er den overalt. På idrettsutøvere. På klær. I butikker. I videoer.

– Dette fremstår nå som et nøye orkestrert propaganda-fremstøt fra Kremls side, sier forsker Anders Romarheim ved Forsvarets høgskole.

Kan si noe om hvor de skal

Russlands militære fartøyer kjennetegnes av både Z, O, X, A og V. Eksperter tror symbolene brukes av to grunner: For at Russland skal kjenne igjen egne styrker, og for å vite hvor styrkene er på vei. En teori er at Z står for «zapad» («vest» på norsk).

Selv har russerne lagt ut noen hint på Instagram. Det kommer vi tilbake til.