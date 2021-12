Lager Assad kjemiske våpen igjen? Uavhengige kilder mener det.

ISTANBUL (Aftenposten): Det syriske regimet skal ha importert kjemikalier til bruk i nervegass. Det bekymrer Israel.

En hjelpearbeider får oksygen etter et gassangrep mot byen Khan Sheikhoun nordvest i Syria i 2017. Minst 89 mennesker mistet livet.

Hanne Christiansen Korrespondent i Midtøsten

13 minutter siden

Den 8. juni i år fløy israelske kampfly inn over Syria. Tre bomber ble sluppet i utkanten av byene Damaskus og Homs. Syv soldater ble drept i angrepet.

Det var ikke første gang israelerne bombet mål inne i Syria. Likevel skilte angrepet seg ut. Hittil har israelske luftangrep i Syria vært rettet mot baser og våpenlager som tilhører militser støttet av Iran. Men denne gangen var det tre syriske militærmål som ble truffet.

Ifølge avisen The Washington Post hadde anleggene én ting til felles: De ble tidligere brukt i Syrias produksjon av kjemiske våpen.

Bakgrunnen for angrepet skal være at Israel nå mener Syrias president Bashar al-Assad er i ferd med å produsere nervegass igjen.

Importerte kjemikalier

Ifølge Tje Washington Post skal israelsk etterretning ha begynt å bekymre seg for dette allerede for to år siden. Da lyktes det syriske regimet med å importere et kjemisk stoff som brukes til å lage sarin, en av verdens farligste nervegasser.

Israel skal så ha oppdaget aktivitet ved flere anlegg.

Det resulterte i to luftangrep i mars 2020.

I månedene som fulgte, skal flere anlegg ha blitt oppdaget.

I juni i år angrep israelerne altså igjen.

Avisen oppgir at opplysningene kommer fra fire anonyme kilder i amerikansk og vestlig etterretning.

– Det var flere tegn til at de var på vei til å starte produksjon igjen, sier en av kildene til avisen.

Det israelske militæret vil ikke kommentere saken. Det syriske regimet har lenge nektet for at de lager eller bruker kjemiske våpen.

Men nyhetsbyrået Reuters skriver at de har fått opplysningene i saken bekreftet av en egen, anonym kilde.

Ødela våpenlager

Før borgerkrigen i Syria brøt ut i 2011, hadde Damaskus et av verdens største lagre av kjemiske våpen. Det var blitt bygget opp for å beskytte landet i en eventuell krig mot Israel.

Men i 2013 sjokkerte Bashar Al Assad verden da han i stedet brukte våpnene mot sin egen befolkning. Rundt 1400 sivile ble drept i en forstad til Damaskus. FN fastslo senere at saringass ble brukt i angrepet.

Angrepet vekket internasjonalt raseri. USA truet med å svare med militær makt. Til slutt gikk Assad med på å la internasjonale inspektører se på, mens Syria ødela sitt våpenlager.

Vil avskrekke Israel

Operasjonen ble ansett som vellykket: 95 prosent av våpnene ble destruert. 1300 tonn kjemikalier ble fraktet ut av landet. Blant skipene som hentet materialene ut av Syria, var den norske fregatten «Helge Ingstad».

For Israel var dette et stort steg i riktig retning, skriver den israelske avisen Haaretz.

Likevel mener internasjonale observatører at Assad fortsatte å bruke nervegass mot opprørerne en rekke ganger i årene etter. Også dette benekter det syriske regimet.

Men Syria har gjemt unna viktige komponenter i sitt kjemiske våpenprogram siden 2013. Det sier professor Greg Koblentz til Washington Post. Han er ekspert på forsvar mot biologiske angrep.

Før handlet dette om å sikre seg de dødeligste våpnene som en garanti mot at regimet skulle kollapse, mener Koblentz. Men nå som Assad igjen har tatt kontroll over mesteparten av landet, er ting annerledes. Nå tror han ikke det er usannsynlig at Assad vil bygge opp et nytt lager for å avskrekke Israel.

Haaretz skriver at de siste angrepene trolig ikke handler om at Israel frykter at regimet vil bruke nervegass mot sin egen befolkning igjen. Det viktigste for Israel er å opprettholde status quo ved å hindre at Syria kommer i gang med noen ny produksjon.