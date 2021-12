Omikron er konsekvensen av manglende beredskap: – Verden oppførte seg som passasjerene på Titanic

Fattige land ble hengende etter. Vaksiner uteble. Den globale vaksineinnsatsen har møtt på flere hindringer. Nå ber vaksinetoppen Richard Hatchett om økt beredskap for pandemier som kan bli verre enn korona.

Direktøren for vaksinealliansen Cepi, Richard Hatchett, på besøk i Norge mandag. Her i det som snart er Cepis nye hovedkontor i Norge, på Skøyen i Oslo.

7 minutter siden

Hatchett var en av George Bush’ fortrolige og laget USAs pandemistrategi for 15 år siden. Nå leder han Cepi, en global koalisjon som har puttet mange milliarder kroner i utvikling av vaksiner. Målet var at de skulle komme hele verden til gode.

Mandag skulle Hatchett ha møtt statsminister Jonas Gahr Støre. Men skyhøye smittetall stanset møtet bare minutter etter at intervjuet med Aftenposten var over. Som et slags symptom på klodens felles respons på pandemien.

– Verden oppførte seg som passasjerene på Titanic. Med omikron ser vi konsekvensen av hvordan vi responderte og ikke var forberedt, sier Hatchett om verdens felles evne til å svare på trusselen fra et smittsomt virus.