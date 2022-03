Fikk dødsbudskapet på Twitter: – Jeg har mistet alle, også meningen med livet

Serhij Perebyinis så på bildestrømmen på sosiale medier at kona hans og deres to barn var drept. – Jeg kjente igjen bagasjen, sier han.

Fire livløse mennesker lå igjen på gaten etter det russiske angrepet.

Julian Mark The Washington Post

11. mars 2022 16:25 Sist oppdatert nå nettopp

Søndag 6. mars forsto Perebyinis at familien hans var drept.

På Twitter så han bilder fra Irpin, like utenfor Kyiv. De viste fire mennesker som lå på bakken ved et minnesmerke over andre verdenskrig. Et av dem var kona hans. To av de andre barna hans.