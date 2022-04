Putins døtre har levd et liv i hemmelighet. Nå rammes de av Vestens sanksjoner.

Døtrene har levd i sus og dus, men også et skjermet liv. Deres egen far har aldri nevnt døtrenes navn for offentligheten. Nå går Vesten etter Maria og Katarina.

Vladimir Putin skal ha to døtre sammen med Ljudmila Putin. De to skilte seg i 2013.

Vladimir Putins døtre har i årevis levd i bakgrunnen. Mens politikere flest bruker familiemedlemmer til å fremme seg selv, så har Putins døtre levd utenfor rampelyset.

Putin har nektet å bekrefte identitetene deres. Likevel rammes de nå av sanksjoner fra USA, G7-landene og EU. Men hvem er Putins døtre?