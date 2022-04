Bildene fra forstaden Butsja ryster hele verden. Nå ber både Ukraina og Russland om møte i FN.

En hel verden rystes av de grusomme bildene og beskrivelsene fra den ukrainske byen Butsja. Og reaksjonene er sterke. Vi advarer om sterke bilder i denne saken.

En død person, som ifølge lokale innbyggere ble skutt av russiske soldater, ligger på gaten i Butsja søndag.

Nå nettopp

Butsja er en forstad til den ukrainske hovedstaden Kyiv. I over en måned har den vært okkupert av russiske soldater. I forrige uke avbrøt den russiske hæren sin offensiv mot hovedstaden.

Russiske soldater trakk seg tilbake. Butsja og flere av områdene rundt Kyiv ble frigjort. Det gikk ikke lang tid før bildene og beskrivelsene kom, blant annet fra Butsja. Og de ryster en hel verden.

Lik bundet på hender og føtter

I 2021 bodde det rundt 36.000 personer i Butsja, som ligger nordvest for Kyiv. Og beskrivelsene fra folk som er inne i byen er grufulle. Lik med hendene bundet sammen, skuddskader i hodet og tegn på tortur.

Journalister fra nyhetsbyrået AP (vi advarer om spesielt sterke bilder i denne reportasjen) som er inne i byen, sier de så minst 21 døde mennesker ulike steder. Bilder som er sendt ut fra deres fotograf viser grusomhetene.

På et bilde, som Aftenposten vurderer som for brutalt til å publisere, kan man se syv personer i sivile klær ligge drept i en bakgård sammen med spredt søppel. Noen er bundet med hendene bak ryggen.

Mange av de drepte er bakbundet.

Ifølge beskrivelsene til journalistene fra AP fremstår det som alle skal ha blitt skutt og drept på kort avstand. Minst to hadde hendene bundet bak på ryggen. En var skutt i hodet og en annen hadde beina bundet sammen.

Andre bilder viser hender fra lik som stikker frem fra jordhauger, en sivil som ligger drept ved sykkelen sin, mens en hund ligger ved siden av.

Sivile ligger drept ved sykler, biler og bygninger i byen.

Noen timer senere opplyste lokale myndigheter at 300 personer var funnet i en massegrav i byen.

Ifølge ordfører Anatolij Fedoruk var ofrene både menn og kvinner. Han beskrev til AFP at flere av likene hadde hvite bandasjer på seg for å vise at de var ubevæpnet.

Fortsatt var det biler i Butsjas gater med «hele familier som var drept». «Barn, kvinner, bestemødre, menn», la han til.

Har funnet mange

Det er fortsatt uklart hvor mange som er drept. Ifølge ukrainske myndigheter er 410 sivile funnet drept i de frigjorte områdene rundt Kyiv. Områder russiske militære har forlatt den siste uken.

Ukrainske myndigheter kaller funnene bevis på folkemord og anklager Russland for krigsforbrytelser. Det russiske forsvarsdepartementet avviser påstandene. De kaller det provokasjon.

De døde hentes nå fra gatene og fraktes bort i varebiler.

En innbygger som journalister fra AP har snakket med, sier at russiske soldater gikk fra hus til hus og hentet frem innbyggere fra kjellere hvor de skjulte seg. De sjekket telefonen deres, angivelig på leting etter «anti-russisk aktivitet», før de ble ført bort eller skutt. Innbyggeren vil være anonym fordi han frykter for sikkerheten sin.

En annen innbygger, Hanna Herega, sa russiske soldater begynte å skyte på en nabo som skulle ut for å hente ved.

– De slo ham over hælene og han falt. Så skjøt de av den vestre leggen hans mens skoen var på. Så skjøt de ham over alt, sier han.

AP-journalistene så også to lik av en kvinne og en mann som var pakket inn i plast i påvente av at en begravelse kan komme i stand.

– Han holdt hendene opp, og så skjøt de ham, sier en innbygger, som ikke ønsker å bli identifisert.

En kvinne ligger død i gaten etter at hun ifølge naboer ble skutt og drept av russiske soldater.

– Krigsforbrytelser

Søndag kom det en ny rapport fra Human Rights Watch (HRW). Der sier organisasjonen de kan dokumentere flere tilfeller av krigsforbrytelser begått av russiske militære styrker.

Forbrytelsene skal ha skjedd i byer og områder som har vært eller er okkupert av russiske soldater.

Ifølge HRW skal forbrytelsene inkludere gjentatte voldtekter, regelrette henrettelser av sivile og vold og trusler mot sivile. Russiske soldater skal også ha plyndret sivile hus for mat, klær og ved.

Hendelsene de har dokumentert skal ha skjedd mellom 27. februar og 14. mars og HRW mener de som har utført dette må holdes ansvarlig for krigsforbrytelser.

– Hendelsene vi har dokumentert utgjør ubeskrivelige, bevisst grusomhet og vold mot sivile ukrainere. Dette bør etterforskes som krigsforbrytelser, sier Hugh Williamson, som er Europa og Sentral-Asia-direktør i Human Rights Watch.

Mange av de drepte er lagt i massegraver.

Ber om FN-møte

Mandag morgen ba både Russland og Ukraina om møte i Sikkerhetsrådet. De ønsker å diskutere påstander om krigsforbrytelser i Butsja. Mens Ukraina anklager nabolandet for krigsforbrytelser, mener Russland bildene er arrangert av ukrainske styrker.

Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt reagerer sterkt på bildene.

– Det er rystende dokumentasjon som NRK viser frem. Vi må ikke nå tenke at krig er krig da dør folk. For dette er noe helt annet, sier Huitfeldt til NRK.

Også NRK besøkte byen, og kunne dokumentere flere døde søndag.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba har ifølge kanalen bedt den internasjonale straffedomstolen sende folk til Butsja for å samle bevis for det de mener er russiske krigsforbrytelser. Det støtter Huitfeldt.

– Jeg reiser til Berlin i kveld for å møte flere utenriksministre. Jeg mener at det er viktig at vi får dokumentert dette, så jeg vil imøtekomme det som er hans ønsker i denne saken. Dette kan ikke forbigås i stillhet, sier hun.

Frankrikes president Emmanuel Macron sier sanksjonene mot Russland bør utvides etter anklagene om krigsforbrytelser i Butsja.

– Det er klare indikasjoner på krigsforbrytelser. Det var den russiske hæren som var i Butsja, sier Macron til kringkasteren France Inter, gjengitt av NTB.