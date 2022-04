Zelenskyj er villig til å snakke med Russland til tross for Butsja

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier et Ukraina slik det så ut før invasjonen, er en seier. Senere tirsdag taler han til FNs sikkerhetsråd.

Volodymyr Zelenskyj besøkte Butsja mandag. Han mener det som har skjedd, er utilgivelig, men er villig til å snakke med russerne.

5. apr. 2022 14:50 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er kun en forhandlingsløsning med Russland som kan få slutt på krigen i Ukraina.

Det sa president Volodymyr Zelenskyj i en samtale med ukrainske journalister tirsdag formiddag.

Senere tirsdag skal han tale til FNs sikkerhetsråd. Men presidenten lettet på sløret under intervjuet han gjorde med ukrainske journalister tidligere på dagen.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters sa Zelenskyj at Ukrainas suverenitet er viktig, og at det å vende tilbake til situasjonen i Ukraina før invasjonen vil være «vår seier».

Med andre ord vil en situasjon der Krim-halvøya fortsatt er annektert, og med utbryterrepublikker i deler av Donbass-regionen, være å regne for en seier, slik situasjonen er nå.

– Alle, jeg også, ser på forhandlinger som en utfordring, sa Zelenskyj.

– Men vi tar oss sammen, det må gjøres, jeg tror ikke at vi har noe valg, svarte han på spørsmål om fredssamtalene med Russland.

Butsja er et vanskelig bakteppe

Det er ventet at Zelenskyj vil ta opp hendelsene i Butsja med FNs sikkerhetsråd senere tirsdag. En rekke land har det siste døgnet utvist russiske diplomater som et svar på de grusomme bildene fra Kyivs forstad.

Presidenten sa til de ukrainske journalistene at det som har skjedd i Butsja, er utilgivelig. Han mener likevel Ukraina og Russland bør ta det vanskelige valget og snakke sammen. Ifølge Reuters sa også Zelenskyj at Moskva må erkjenne hva russiske styrker har gjort.

Russiske medier har sitert den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov på at samtaler mellom de to landene vil fortsette over video.

President Zelenskyj vil ikke utelukke et møte med Russlands president Vladimir Putin.

Vanskelig for ukrainske styrker i Mariupol

Zelenskyj sa også at det er vanskelig for ukrainske styrker å slå tilbake i Mariupol.

I sosiale medier spekuleres det på om mange ukrainske soldater i Mariupol har overgitt seg. En video av svært mange soldater som går gjennom gatene med hendene i været, verserer blant annet på Twitter. En journalist i den ukrainske avisen The Kyiv Independent stiller imidlertid spørsmål ved om det faktisk har skjedd.

Zelenskyj sa tirsdag formiddag også at Tyrkia har foreslått en plan for å bistå med å evakuere sårede og døde fra Mariupol, men at det avhenger av Putins velvilje.

Søndag natt gikk Ungarns statsminister Viktor Orban seirende ut av nok et valg. I seierstalen sendte Orban et stikk til Zelenskyj. Ungarn har nektet å bistå med leveranser av militært materiell til Ukraina.

Ukrainas Zelenskyj sa til journalistene tirsdag morgen at Orban vil bli nødt til å velge mellom Moskva og den «andre verden» – og at Orban frykter russisk påvirkning.