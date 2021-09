Da Putin foreleste om historie, gikk det galt. Modig elev tok til motmæle.

Ny kommisjon skal sikre at Russlands historie tolkes på riktig måte.

Russlands president Vladimir Putin foreleste om historie for en skoleklasse i Vladivostok. Det gikk ikke helt etter planen.

Per Kristian Aale Aftenpostens korrespondent i Russland

10. sep. 2021 11:11 Sist oppdatert nå nettopp

1. september var president Vladimir Putin helt øst i Russland. På en skole i Vladivostok begynte Putin å forelese om historie for elevene. Det gikk ikke helt slik han hadde tenkt.

Putin snakket om hvordan Russland alltid har vært omringet av fiender, men at russerne slår tilbake og vinner når landet blir angrepet.

– Historie er ikke bare et interessant og viktig fag, men det er grunnlaget for all menneskelig kunnskap, sa Putin, ifølge russiske medier.

Presidenten viste til slaget ved Poltava i 1709 da russerne slo svenskene. Putin kalte det syvårskrigen.

Da tok en 17-årig elev ordet og korrigerte presidenten. Eleven sa at slaget kalles Den store nordiske krig, og at den varte i 21 år.

Det ble ikke tatt nådig imot av rektor ved skolen.