Den britiske politikeren David Amess (69) død etter knivangrep

Den konservative britiske politikeren ble drept fredag mens han befant seg i en kirke.

David Amess ble 69 år gammel. Han representerte Southend Weste i Essex.

15. okt. 2021 15:22 Sist oppdatert nå nettopp

Amess har representert valgdistriktet Southend West i Essex i det britiske parlamentet siden 1997. Han ble angrepet mens han befant seg i Belfairs metodistkirke i Leigh-on-Sea, øst for London. Her møtte han velgere fra egen valgkrets.

Ifølge ubekreftede meldinger ble David Amess knivstukket flere ganger av en mann som kom inn i lokalet klokken 12.05 lokal tid. Amess fikk behandling på stedet, men døde senere av skadene. Én 25 år gammel mann ble pågrepet kort tid etter.

David Amess var på et velgermøte i denne kirken i Essex da han ble angrepet av en mann. Amess døde kort tid etter.

I en uttalelse sier politiet i Essex at de ikke leter etter flere personer i forbindelse med knivstikkingen. De sier også at de ikke oppfatter at andre har grunn til å føle seg truet.

Politiet takker dem som raskt varslet om hendelsen.

Ifølge The Guardian er antitterrorpoliti involvert i etterforskningen.

Flere britiske politikere har reagert på angrepet. Opposisjonsleder Keir Starmer fra Labour kaller nyheten grusom og dypt sjokkerende, og han sender sine tanker til familien.

Tidligere statsminister David Cameron sier at nyheten er urovekkende og skremmende.

– Mine tanker er hos Sir David Arness og familien, sier Cameron.

Pårørende til drepte politikere sender hilsener

I 2016 ble Labour-politikeren Jo Cox knivstukket og drept med et skytevåpen av en høyreekstremist rett før et valgmøte.

Nå har hans nærmeste påførende, Brendan Cox, sendt en hilsen på Twitter.

– Et angrep på våre folkevalgte er et angrep på selve demokratiet. Det finnes ingen unnskyldning, ingenting som kan rettferdiggjøre dette. Det er så feigt som det går an, skriver Brendan Cox.

Det er the Guardian som gjengir hilsenen.

Avisen minner også om at parlamentsmedlemmet Stephen Timms, også han fra Labour, i 2010 ble stukket to ganger av en radikalisert student. Også det skjedde på et valgmøte.

Ti år tidligere ble parlamentsmedlemmet Andrew Pennington, en liberaldemokrat, stukket til døde da han forsøkte å beskytte partikollegaen Nigel Jones. Jones ble angrepet av en person som var bevæpnet med et sverd.

Timms var raskt ute med gi uttrykk for sjokk og sympati etter angrepet på Amess.

Amess har aldri innehatt verv som statsråd eller statssekretær men er en velkjent, så kalt backbencher i parlamentet. Her kom han først inn i 1983. Amess var ifølge the Guardian spesielt opptatt av dyrs rettigheter.

David Amess etterlater seg kone og fem barn.