For første gang på flere tiår skal USA skjerpe våpenlover. Kan det stoppe masseskytingene?

Etter en nærmest endeløs rekke med masseskytinger er ti konservative senatorer på glid mot en enighet om våpenregler.

Små barn flykter fra barneskolen i Uvalde i Texas den 24. mai. 19 barn og to lærere ble drept der den dagen.

45 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

Drapene på Robb Elementary den 24. mai sjokkerte USA. 19 barn i alderen 9–11 år ble meid ned av en tidligere ustraffet 18-åring. To lærere ble også drept.

– Det er på tide at Senatet gjør noe, sa en følelsesladet president Joe Biden ni dager senere. Han la til at ti republikanske senatorer måtte bli med på laget for at noe skulle kunne bli gjort.