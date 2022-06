Verden Russland Den lille kvinnen som Putin ikke klarer å stoppe

ST. PETERSBURG (Aftenposten): I to tiår har den russiske kunstneren demonstrert for at Russland skal bli kvitt Putin. Noen eksperter tror at hun kan få viljen sin. Andre er ikke så sikre.

15. juni 2022 22:12 Sist oppdatert nå nettopp

President Vladimir Putin har knust nærmest all motstand mot krigen. De som prøver seg, får gigantiske bøter, mister jobben eller studieplassen. Noen ganger får de fengsel. Det er imidlertid én russer Putin ikke klarer å stoppe: kunstneren Jelena Osipova (76).

Russerne har sluttet opp om Putin fordi han har skapt stabilitet og fått til økonomisk vekst, og han gjenreiste Russlands status internasjonalt. Nå trues alt dette av krigen i Ukraina. Kan det føre til Putins fall?